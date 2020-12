Tras hablar de Gabriel Soto, Geraldine Bazán derrocha glamour

Geraldine Bazán y Gabriel Soto, formaron uno de los matrimonios más sólidos el medio del espectáculo, en su momento, sin embargo, este finalizó en medio de un escándalo que involucró a la actriz rusa, Irina Baeva, novia actual del actor. Ante el reciente escándalo que involucra a Gabriel Soto, Geraldine Bazán le mandó un contundente mensaje y después olvidó esto al derrochar glamour en sus redes sociales.

Fue a través de Instagram que Geraldine Bazán compartió dos fotografías en las que aparece derrochando elegancia y glamour en un vestido café con unas botas de cuero negras. Para acompañar las imágenes, la ex esposa de Gabriel Soto escribió: "Un poco de glamour antes de terminar el año. Para nosotros siempre será un placer verte FABULOSA".

Las imágenes rápidamente hicieron reaccionar a sus millones de seguidores, quienes no dudaron en llenar la publicación de mensajes halagadores. “Pero que bella ese porte gera ya me dieron ganas de arreglarme?ando modo fachosa”, "Sin duda más hermosa y elegante”, “Así o más guapa”,”Que hermosa te vez Geraldine, tu vestido me encantó esta divino”, “Ya te extrañabamos te deseo lo mejor a ti y a tu familia lo mereces”, son algunos de los comentarios en la publicación.

Recientemente Geraldine Bazán fue cuestionada sobre el escándanlo en el que esta metido su ex, Gabriel Soto, tras filtrarse el video íntimo. La actriz fue abordada por los medios de comunicación en su llegada a la Ciudad de México, en donde fue contundente ante los cuestionamientos de la prensa.

“Es algo yo creo que bastante vergonzoso, yo creo que para él y demasiado vergonzoso para mis hijas…”, comentó Bazán. Pero eso no fué motivo para que Bazán se viera afectada en sus planes, pues se le vió muy contenta en sus vacaciones esquiando en las montañas de Aspen Colorado, viaje que decidió emprender, con motivo de que sus pequeñas hiijas no pasarían Navidad con ella.

Geraldine Bazán en sus vacaciones en la nieve. Instagram Geraldine Bazán

Geraldine Bazán se dejó ver con un traje para esquí en color plata, con un casco y unos guantes especiales para la nieve, muy sonriente dejando en claro que lo que esté pasando con su ex esposo Gabriel Soto no le interesa en lo más mínino.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde la actriz compartió con su más de cuatro millones de seguidores, lo feliz que se sentía en su viaje a las montañas, y la imagen la acompañó con unos emojis aludiendo el clima frío y una montaña y un corazón.

Geraldine Bazán derrochando glamour. Instagram Geraldine Bazán

Los fans de Geraldine no dudaron en felicitarla por divertirse y alejarse de los chismes que la involucran con su ex. “Verte tan bella me hace tan feliz nadie te podrá hacer frente tu gozo en el gozo de muchas mujeres que les pasó lo mismo que a ti sigue así bella", "Dios está contigo y nadie te va a poder hacer frente quien quiera hacerte daño va a caer 1000 a tu derecha y 10,000 a tu izquierda pero Dios está contigo y él te respalda muchas felicidades bella Geraldin Bazán”.