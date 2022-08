Tras gira por México, Rosalía dice que el país es 'muy Motomami'

La cantante española Rosalía inició el pasado domingo su "Motomami Tour" por Latinoamérica en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, el recinto más importante del país, donde aseguró que "México es muy Motomami" e hizo alarde de su calidad musical y performática tras ser recibida por un caluroso público.

"Quiero que sepáis que estoy muy ilusionada de tocar aquí en la Ciudad de México. (...) Es muy fuerte para mí tocar aquí por primera vez y ver esto lleno de 100.000 personas que me tenéis el corazón 'robao'...", dijo Rosalía al público, que recibió estas palabras con gritos y aplausos.

Por primera vez, la ya reconocida mundialmente artista ofreció un concierto en la capital mexicana, y lo hizo por todo lo alto, con un auditorio abarrotado y dando muestra de su calidad vocal, ya que a pesar de los movimientos constantes, su voz no falló en ningún momento.

Lee también: Rosalía estrena vídeo de su nueva canción Despechá en Instagram

Y no solo movimientos sobre el escenario, sino también un baño de masas en el que varios, con mayor o menor grado de afinación, tuvieron la oportunidad de tomar el micrófono por unos momentos, mientras que otros se tomaron "selfies" con la artista catalana a incluso la abrazaron.

A pesar de un "setlist" muy definido y rígido, la cantante pudo ofrecer a los presentes varios momentos de diálogo en los que mostró su emoción por estar pisando el escenario más importante del país y agradeció que los asistentes incluso supieron seguirla en sus canciones más nuevas y pronunciaron con ella la lista de "ABCDEFG".

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

En un momento en el que se acercó a una de las asistentes de las primeras filas de nombre Ana, llegaron al escenario después de ser lanzados por varios de los presentes cinco peluches del Dr. Simi, que es el personaje representativo de las farmacias similares y que ha llegado a manos de varios artistas de talla internacional.

El concierto comenzó con Saoko, uno de los temas más sonados del disco Motomami, y continuó con varias canciones de este último trabajo que -después de "El malquerer"- consagró su carrera fuera de las fronteras de su país de origen.

Después vinieron otros temas como "Candy", "La Fama" o "Motomami", que fueron animando al público, quien gritó en múltiples ocasiones la frase: "¡Rosalía, hermana, ya eres mexicana!". Así mismo, intercaló las canciones más actuales con algunas de "El Mal Querer", sencillos que sacó de manera independiente a sus tres álbumes e incluso algún tema de su primer trabajo musical, "De Plata".

Además, interpretó canciones de otros artistas a modo de homenaje como "Papichulo" o "Gasolina" en un momento en el que una decena de personas que estaban ubicadas en el escenario llevando ese momento "popurrí" que culminó con "Despechá".

El pasado miércoles Rosalía publicó "Despechá", uno de los temas más populares de los estrenados en su gira Motomami World Tour, que inició el pasado 6 de julio en Almería (España) y que ha ido cosechando halagos de la crítica y también del público.

La artista, como ya tiene acostumbrados a sus seguidores, alimentó el martes sus cuentas de Twitter e Instagram con un avance de 20 segundos del videoclip, y el domingo, apenas pasados unos minutos de las seis de la tarde (16.00 GMT), lo subió completo a su cuenta de Twitter.

Después de algo más de una hora y media de concierto repasando todos sus éxitos y también cantando alguna canción no grabada ni publicada, Rosalía cerró el concierto agradeciendo a su público de México, un país en el que ya es todo un fenómeno y a quien le debía este concierto.

El pasado jueves fue anunciado que Rosalía será una de las estrellas que encabezan el concierto Global Citizen de Nueva York, un evento solidario para poner fin a la pobreza extrema y luchar contra el cambio climático que incluye además a Mariah Carey, los Jonas Brothers y los grupos Metallica y Maneskin.

El concierto organizado por la ONU, que suele reunir a unas 60.000 personas en Central Park, se celebrará el día 24 de septiembre, unos días después de que Rosalía llegue a la Gran Manzana con su gira "Motomami", que tiene citas programadas el 18 y 19 de septiembre en el Radio City Music Hall. EFE

Con información de Inés Amarelo, MÉXICO MÚSICA / Agencia EFE Ciudad de México, México / Fotografía Instagram Rosalía

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!