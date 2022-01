Tras ganar juicio a periodista británico, Meghan Markle tendrá ridícula indemnización

La duquesa de Sussex Meghan Markle, recibirá un pago nominal de 1 libra (1,35 dólares o 27.64 pesos mexicanos) por la invasión de la privacidad más daños no revelados por infracción de derechos de autor, en virtud de un acuerdo que pone fin a su larga disputa con el británico Mail on Sunday por la publicación del tabloide. de una carta que le escribió a su padre.

Los términos fueron informados por el periódico The Guardian el miércoles, 10 días después de que Associated Newspapers Ltd., editor del Mail on Sunday, decidiera renunciar a más apelaciones y publicara un comunicado reconociendo que la duquesa nacida en Estados Unidos, antes conocida como Meghan Markle, había ganó su demanda.

La declaración del Mail on Sunday, que apareció el 26 de diciembre, dijo que "se han acordado soluciones financieras", pero no proporcionó detalles. Los daños no revelados por infracción de derechos de autor se donarán a organizaciones benéficas. El tabloide también se hará cargo de los honorarios legales.

Lee también: Aracely Arámbula con Sebastián Rulli antes de que se fijara en Angelique Boyer

El acuerdo marca el final de una demanda presentada después de que el Mail on Sunday publicara una serie de historias en 2019 basadas en una carta personal que Meghan le escribió a su padre separado después de su matrimonio con el príncipe Harry.

"Creo que simplemente redujeron sus pérdidas", dijo Mark Stephens, un abogado de Londres que no estuvo involucrado en el caso, citando los honorarios legales de siete cifras incurridos por ambas partes. "Así que creo que probablemente ambas partes hicieron bien en trazar una línea en la arena y ... cerrar este caso en particular".

Lee también: José Ron no descarta llegar al altar con su hermosa novia

Meghan, una ex actriz, demandó a Associated Newspapers por uso indebido de información privada e infracción de derechos de autor.

Los abogados del periódico disputaron la afirmación de Meghan, argumentando que ella redactó la carta sabiendo que podría ser vista por los medios de comunicación. La correspondencia entre Meghan, de 40 años, y su entonces secretario de comunicaciones, Jason Knauf, mostró que la duquesa sospechaba que su padre podría filtrar la carta a los periodistas y la escribió con eso en mente.

Después de que un tribunal inferior rechazara los argumentos del Mail, el periódico llevó el caso al Tribunal de Apelación.

En la apelación, Associated Newspapers también argumentó que Meghan hizo pública la información privada al cooperar con Omid Scobie y Carolyn Durand, autores de "Finding Freedom", un libro comprensivo sobre ella y Harry.

Los abogados de la duquesa habían negado previamente que ella o Harry colaboraran con los autores. Pero Knauf testificó que les dio información a los escritores y la discutió con Harry y Meghan.

La información proporcionó un giro dramático en el caso de larga duración. En respuesta, Meghan se disculpó por engañar al tribunal sobre el alcance de su cooperación con Durand y Scobie.

La duquesa dijo que no recordaba las conversaciones con Knauf cuando prestó declaración anteriormente en el caso y que "no tenía ningún deseo o intención de engañar al acusado o al tribunal".

Meghan describió su victoria en la Corte de Apelaciones en diciembre como "una victoria no solo para mí, sino para cualquiera que alguna vez se haya sentido asustado de defender lo que es correcto", cuando hizo un llamado para "remodelar una industria sensacionalista".

Meghan y Harry han atraído un intenso escrutinio de los medios desde los primeros días de su relación, que unió al segundo hijo del príncipe Carlos de Gran Bretaña con una estrella de televisión estadounidense.

A principios de 2020, la pareja anunció que dejarían sus deberes reales y se mudarían a América del Norte, citando lo que dijeron eran las insoportables intrusiones y actitudes racistas de los medios británicos. Desde entonces se han establecido en California con sus dos hijos pequeños.

Con información de DANICA KIRKA / Agencia APLondres, Inglaterra / Fotografía AP

Síguenos en

AP The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846 con sede en la ciudad de Nueva York y con equipos de cobertura en más de 100 países. Goza de gran prestigio internacional, han ganado más de 50 premios Pulitzer, incluidos 31 por fotografía, desde que el premio se creó en 1917. Ver más