Tras foto que ridiculiza a Salma Hayek, calla bocas y se presume comiendo tacos

Luego de estar circulando en redes sociales, una fotografía en la que aparece la actriz Salma Hayek comiendo tacos de cansta sentada en un banco de plástico, en una banqueta de alguna calle de Coatzacoalcos, Veracruz, en la que además ha sido severamente ridicuizada, la también productora de cine ha callado bocas y se unió a los famosos haters.

Y es que, algunos medios se aprovecharon de la postal de Salma Hayek para destruir la reputación y el buen lugar que la ahora actriz de cine se ha ganado en Hollywood tras un total de 60 producciones cinematográficas -entre muchos otras participaciones-.

Así lo decía el sitio de Instagram @entrefamososmx hace un día: "#SalmaHayek se mueve en las altas esferas de Europa y Hollywood, donde muestra elegancia y refinamiento, pero sus fans en la redes sociales demostraron que la madame Pinault sabe comer también un buen taco".

Lee también: Un mano a mano entre bellezas: Marjorie de Sousa y Marlene Favela en La Desalmada

Un segundo párrafo explicaba: "Un usuario de Twitter compartió una fotografía, seguramente de la década de los 90, donde se puede ver a una joven Salma vestida con un sencillo vestido negro y unos huaraches, sentada en la calle sobre un banco y a punto de morder un taco, mientras en sus piernas descansa un plato con otros nueve esperándola... Fotografía: PatyAlor1".

Motivo suficiente para que los usuarios de Instagram empezaran a sacar sus propias conclusiones: "Supongo que de la peli 'El Callejón de los Milagros'...", mientras otro usuario más aplaudía la postal de la también productora de "Monarca" de Netflix.

Lee también: Con vestido entallado y pronunciado escote, Salma Hayek presume triunfo en Hollywood

No obstante para acabar con cualquier tipo de especulaciones, Salma Hayek optó por callar bocas y ser ella misma la que publicara, claro está -con otro tinte y a manera del acostumbrado #TBT-, la nostálgica postal de los años 90's, tomada en su natal Coatzacoalcos, Veracruz, en la que se lee:

"Tacos. The passion that never left me. If only I could still eat ten of them without consequences" (Tacos. La pasión qué nunca me abandona. Ojalá todavía pudiera comerme diez sin pagar las consecuencias #tacosdecochinita #coatzacoalcos #tbt".

Lo que hizo reaccionar a algunos colegas del medio del espectáculo mexicano y paisanos de Salma, como el propio Eduardo Santamarina, quien expresó: "Arriba Coatza... y sus deliciosos tacos de Cochinita" o las caritas con ojos de corazón de María León.

Tras foto que ridiculiza a Salma Hayek, calla bocas y se presume comiendo tacos. Foto: Captura de Instagram

Por su parte, la actriz estadounidense Lauren Ridloff, no pudo evitar expresar su opinión en doble sentido: "Proof that you can have tacos and eat it too!" (¡Prueba de que puedes comer tacos y comértelo también!); por otro lado, quienes sí apoyan el trabajo y la trayectoria de la actriz de 54 años, han expresado su admiración:

"Amo la sencillez y orgullo con lo que recuerda su pasado. Siempre recordando a su México lindo y querido" o "Admiro tu amor al origen y carrera"... "Qué bueno, desde ese banquito hasta donde llegaste! Nunca abandones las raíces. Un saludo desde Argentina".

"Your eyes" (Tus ojos), "Las tortillas de maíz no engordan, bueno si te comes 20 si! Amo la comida mexicana, es la mejor!", "Mexicana de corazón", "My body burns" (Mi cuerpo arde), son algunos de los mensajes que ha recibido Salma Hayek a través de su más reciente publicación en la que se pueden leer un total de 4,461 comentarios y más de 524,011 corazones rojos entre los que destacan el de Jwan Yosef -esposo de Ricky Martin-.

Síguenos en