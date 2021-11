Tras éxito en Vencer el Pasado, Angelique Boyer presume viaje con su familia

Luego del avasallador éxito que la actriz Angelique Boyer tuvo con dos protagónicos al hilo en las telenovelas "Imperio de Mentiras" (2020-2021) y "Vencer el Pasado" (2021), la novia de Sebastián Rulli necesitaba un merecido descanso, por lo que luego de unos días de llegar a su final el melodrama producido por Rosy Ocampo, la famosa se tomó un descanso con su familia y se alejó de las redes sociales.

Y es que, todo se debió a que Angelique Boyer decidió darse un respiro y visitar a su familia en Francia y pasar tiempo de calidad, como hace mucho no lo hacía por compromisos de trabajo; pues al coronarse como 'la reina de las telenovelas' en México, no había tenido tiempo de regalarse ese tiempo para ella.

Durante su estancia en su país natal, Francia, y su paso por lugares de ensueño, han emocionado bastante a sus fans, quienes siempre y en todo momento estuvieron al pendiente para ver si daba alguna señal de vida; no obstante, su viaje a su tierra, la hicieron desconectarse del teléfono, las redes sociales y disfrutar a su familia en serio.

Pese a que Angelique Boyer dejó ver en sus historias de Instagram que emprendía el vuelo hacia el continente europeo y un par de publicaciones más que hizo durante su estancia en el país de la icónica Torre Eiffel, prefirió aprovechar esos días junto a su hermano Arnaud, de quien dijo sentirse muy orgullosa por su éxito profesional, así como por la familia que ha logrado junto a su esposa Claire.

Y tras tener 'en ascuas' a sus más de 13.6 millones de seguidores en la red de la camarita, quien diera vida a la bióloga molecular genetista Renata Sánchez Vidal en "Vencer el Pasado" de Rosy Ocampo para Televisa, ha vuelto a dar señales de vida y dar fin a cualquier especulación generada tras su 'desaparición' de las redes sociales.

Con una novena de fotografías, fue que la pareja del argentino Sebastián Rulli maravilló a sus followers (seguidores) al mostrar parte de lo que es su vida, su familia, a la que pocas veces puede disfrutar como lo ha hecho este otoño.

Por lo que la actriz de 33 años, celebró y dedicó unas emotivas palabras a su familia; así se lee su descripción en su perfil de Instagram:

"¡Qué viaje tan maravilloso! Veo estas fotos que ahora son #tbt y me encantaría expresarles todo lo que sentí en esos momentos. Me desconecté de las redes del teléfono y disfruté del presente, del lugar y la compañía. Ver a mi hermano y su familia creciendo y cumpliendo sueños... Cada viaje más adultos, más cercanos".

Por otro lado, habló de sus sobrinos que adora: "Esos pedacitos de amor son mis sobrinos Morgan de 5 y Chloé de 2, Gracias @nonophot [Arnaud] y #Claire [esposa] por estos increíbles días juntos. Verte en tu propio restaurante, socio con tu mejor amigo y toda la familia unida es una gran satisfacción, estoy orgullosa de ti hermano... deseo seguir compartiendo lo hermoso de la vida".

"La distancia a veces no nos deja disfrutar de tantas cosas que vi estos días juntos... ya los extraño mucho! Ser tía me hace muy feliz, los amo... #viaje2021 #porfinviajamos #quebonitoesviajar #recuerdos".

Y tras su regreso a México, algunos de sus amigos del ambiente artístico, han mostrado su emoción por verla de nuevo en casa; entre los famosos que han reaccionado a su publicación del jueves pasado, figuran Grettell Valdez, la modelo y actriz Ximena Navarrete -quien se acaba de convertir en mamá-, Jéssica Coch, Yanet García, entre otros.

Y el comentario de Sebastián Rulli no ha podido faltar en la publicación: "Puro amor del bueno!!!! Qué bonito es lo bonito!!! te amooooo y me hace muy feliz verte Feliz", que tiene ya 2,787 'Me gusta'.

