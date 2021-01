Tras estar grave, Leticia Calderón abandona el hospital

Luego de que Leticia Calderón fuera trasladada de emergencia al hospital, la actriz de Televisa abandonó el nosocomio después de estar siete días internada, tiempo en el que estuvo recibiendo oxígeno. La protagonista de la telenovela Esmeralda se recupera del coronavirus en su hogar, junto a su familia.

Fue durante una entrevista exclusiva para el programa Venga la Alegría que Leticia Calerón dio las primeras declaraciones a los medios después de anunciar en sus redes sociales que ya la habían dado de alta y al mismo tiempo agradeció todas las muestras de cariño que recibió.

“Estoy muy contenta de estar ya en mi casa con mi mamá y mis hijos, y pues nada más esperando a que mi papi salga, para ya estar completa la familia”, dijo la actriz durante la entrevista con Flor Rubio.

Leticia Calderón señaló que mientras estuvo internada en el hospital estuvo con oxígeno para cuidar una neumonía. “Estuve en el hospital 7 días con oxígeno nada más para cuidar una neumonía y obviamente revisar los pulmones, estuve atendida maravillosamente bien, agradezco al hospital, a los doctores, a las enfermeras su entrega, su dedicación”, indicó la estrella de Televisa.

Para terminar la entrevista, la actriz de Imperio de Mentiras, agradeció infinitamente las muestras de cariño que ha recibido desde que se contagio de coronavirus. Tras dar a conocer que ya se encontraba en casa, Leticia Calderón recibió un sinfín de muestras de cariño por parte de sus seguidores de Twitter.

“Que alegría leer esta tuya Noticias my querida Lety me alegro muchísimo por ti dé qué tú ya estés en casa con tú mamá y tus hijos y ya verás qué todo va estar bien”, “ Es una bendición que hayas regresado a tu casa y poder ver a tus niños y familia, hay que seguir cuidándose. Seguimos todos los días con oraciones para todos los enfermos para que se recuperen completamente”, “ Felicidades señora lety que bueno que ya este en su casa estaba muy preocupado por usted pero que bueno que ya se recuperó diosito me escucho hice muchas oraciones por usted que bueno que ya se siente mejor la quiero mucho”, son algunos de los comentarios en Twitter.





Recordemos que fue el pasado 15 de enero cuando Leticia Caldderón fue ingresada de emergencia al hospital tras complicaciones del virus.

Dios!!! Que alegría estar en casa con mis hijos y mi mamá. Gracias a la vida, Gracias a la familia, a mis amig@s, reporteros, fans por sus mensajes, oraciones, respeto y cariño. Solo falta uno para que mi felicidad sea completa. GRACIAS! ❤️ — Leticia Calderon (@letyca79) January 21, 2021

“Corazones. No inicié este año cómo me hubiera gustado. Pese a todos los cuidados varios miembros de mi familia, incluyéndome fuimos alcanzados por esta enfermedad por lo que les pido nos incluyan en sus oraciones. Gracias”, compartió en su momento la actriz de 51 años.

