Tras estar contagiada, Irán Castillo estuvo a punto de perder su bebé

En la recta final de su embarazo y más feliz que nunca ante la llegada de su segundo bebé, Irán Castillo reveló a través de sus redes sociales que hace unas semanas tuvo unos días complicados, pues tras contagiarse de Covid vivió otra situación muy complicada en su embarazo por la que estuvo a punto de perder al pequeño ser que lleva dentro, al que llamó Demián.

Fue a través de Instagram que la protagonista de la telenovela S.O.S. me estoy enamorando, que compartió con sus miles de seguidores que vivió unos momentos de extrema preocupación e incertidumbre tras acudir a una revisión de rutina, y en su chequeo el médico le dijo que su bebé venía mal, se detectó trisomía 21 que es el síndrome de Down, por lo que le recomendó interrumpir su embarazo para salvaguardar su vida.

"Me dijo que traía la trisomía 18, la más común es la trisomía 21 que es el síndrome de Down, pero en este diagnóstico era trisomía 18 que se llama síndrome de Edwards, entonces con este síndrome dicen que la posibilidad de vida del feto es casi improbable porque normalmente se muere el bebé adentro o nace y al poco tiempo se muere o tiene unas condiciones de vida muy complicadas", indicó en un video la famosa.

Lee también: Daniella Chávez posa de negro como una famosa conejita de revista

Posteriormente, su esposo, Pepe Ramos, tomó la palabra e indicó a los fans de la artista que él cuestionó al doctor cuáles eran las opciones que tenían: "Cuando le pregunté cuáles eran las opciones, (me dijo): 'pues sí es muy difícil, pero pues la interrupción del embarazo'", indicó.

Ante el desalentador diagnóstico, Irán Castillo y su esposo buscaron una segunda opinión y se percataron que el primer especialista había cometido un error en el diágnostico, su hijo estaba bien y no había necesidad de abortar. "Me hizo la prueba, yo tenía una pantalla enfrente donde podía ver todo y se me hizo muy tierno que metió la aguja y se veía el bebé, y lo primero que hizo el bebé cuando estaba succionando el líquido como que se tapó", expresó la actriz de Televisa.

Cabe mencionar que Irán Castillo descubrió que estaba embarazada meses después de haber iniciado la telenovela S.O.S. me estoy enamorando. "En el segundo mes me empecé a sentir mal, entonces yo dije: 'tal vez tengo covid otra vez' porque ya me dio, pero me hacía la prueba y nada. Luego tercer mes, me vacuné, me seguía sintiendo súper mal, pensé que me había caído mal la vacuna", contó durante un en vivo.

Lee también: Marjorie de Sousa, orgullosa de ser ícono de la belleza y la moda en México

Recientemente la telenovela S.O.S. me estoy enamorando llegó a su fin por lo que Irán Castillo utilizó sus redes sociales para agradecer a sus compañeros y a la producción por cuidarla durante su embarazo.

"Gracias a todos los que estuvieron siguiendo la novela ,acompañándonos con su cariño ,sus risas ,sus lágrimas ,sus emociones al seguir esta historia!. Gracias a @lucerosuarezsitges por darme este personaje tan bonito. Gracias a los directores que hicieron un trabajo maravilloso! Y me cuidaron tanto !Los quiero mucho .A mis compañeros actores que también hicieron un trabajo estupendo y me llenaron de cariño y apoyo ! Gracias @danarenas !.Por interpretar a Alberto lleno de ternura y de amor !.Trabajar contigo fue muy lindo y divertido! Gracias @leoheract por llenarme de alegría y ser tan ocurrente !.Gracias @yolandaventura1 por todo tu amor y Cariño!. Gracias a todos !.A toda la producción por cuidarme y apapacharme !.Los voy a extrañar!. Gracias @sofiavanni por cuidarme tbm y estar al pendiente de mi y de mi bebe!", escribió la artista de 45 años en su Instagram.

Síguenos en