Tras escándalo, Vicente Fernández se lava las manos con Cuquita

Luego de que hace unos días se filtraran unas imágenes en las que aparece Vicente Fernández tocando a una fan, el cantante dde música ranchera se olvidó del escándalo que protagonizó y a través de sus redes sociales compartió un romántico mensaje para el amor de su vidad, su esposa María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como Doña Cuquita.

Fue a través de Facebook que don Vicente Fernández agradeció a su mujer ser el amor de su vida.“Una vez más, gracias mi Cuca, por ser el amor de mi vida”, escribió el intérprete de temas como Estos Celos para acompañar una fotografía en la que aparece él y doña Cuquita.

Como era de esperarse la publicación de El charro de Huentitán generó toda una controversia en dicha red social, pues, mientras unos usuarios lo felicitaron otros se le fueron en contra al recordarle lo del video de la fan, e incluso señalaron que no entendían como doña Cuquita le aguantó tanto.

“ Muy bonita foto dios bendiga su matrimonio don Vicente”, “ jajajajaja viejo puerco jajaja dele gracias a la cuca que le paso esa y muchas más chente”, “ Jajajaja hasta cuando cuquita? Hasta cuando aguantara las faltas de respeto de don chente”, "Así es como se lava las manos tras el escánddalo", “ Si fuera el Amor de su vida respetará han duraro porque la sra le aguanta todo”, “ No lo veo manoseándo a doña cuquita viejo mano larga”, “ Cada vez que la riega don chente sale con palabras de amor para su Cuquita”, son algunos de los comentarios en la publicacion de don Vicente Fernández.

A unas horas de la publicación está lleva más de 200 mil Me Gusta y más de 13 mil comentarios, unos a favor y otros en contra del artista. Cabe señalar que el video que circuló hace unos días en las redes sociales donde se ve al cantante tocando a unas fans no fue reciente, sin embargo, Chente se colocó en el ojo del huracán por lo que durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda al defenderse tras ser señalado como acosador.

Una vez más, gracias mi Cuca, por ser el amor de mi vida Publicada por Vicente Fernandez en Miércoles, 3 de febrero de 2021

"Acosar es que yo la haya llevado a una caballeriza y que a la fuerza le haya bajado la blusa, eso es acoso, pero lo que pasó fue un accidente. No he visto a las otras dos (mujeres que también lo acusan). También ellas me agarraban, me abrazaban y me llegaron a decir: 'Una foto con beso', y yo me dejaba, pero con la boca cerrada", dijo Vicente Fernández.

Además, el cantante aprovechó para no solo ddisculparse con su fan sino con toddo su público y familia. "No nomas a ella le pido disculpas, sino a todo mi público, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos. Yo nunca había hecho una cosa escandalosa y ahora está saliendo lo de hace 3 años; se me hace de mal gusto que la gente que según me querían y respetaban, se volteó. Si ellos lo ven en vivo, no lo toman tan en cuenta", dijo don Vicente Fernández durante la entrevista con Mara Patricia Castañeda, quien también fue muy juzgada por defender al cantante.