Tras dura experiencia, Ariadne Díaz revela si piensa dejar México

El pasado 18 de abril, Ariadne Díaz y Marcus Ornellas estaban más que felices por celebrar siete años juntos, sin embargo, éste día se convirtió en toda una pesadilla luego de que fueran víctimas de la delincuencia; le robaron los espejos de su vehículo tras estacionarse en una calle muy transitada de la Ciudad de México. Tras está dura experecia, la actriz que protagoniza la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer reveló si piensa dejar el país.

Fue durante una reciente entrevista con algunos medios de comunicación como Hoy de Televisa, que Ariadne Díaz manifestó que pese a la dura experiencia que pasaron hace unos días por la inseguridad que se vive en México descarta la posibilidad de vivir en otro país, pues ella ama demasiado México.

"Amo demasiado México esa es la realidad, tengo demasiado cariño por mi país. Si bien es cierto que hay como todos estos aspectos negativos, también es verdad que es un país de mucha calidez. Pero no, hasta ahora no ha sido un plan, la verdad es que me costaría mucho trabajo", declaró.

Ardiane Díaz se dijo más que enamorada de México y resaltar todas las bellezas que ofrece pese a la inseguridad que se vive y que todo mundo ya sabe. "Primero que nada México es un país bellísimo que tiene tanto que ofrecernos, pero por supuesto también hay este lado de inseguridad que es innegable y del que todos sabemos", dijo.

La esposa de Marcus Ornellas recordó que le dio mucha impotencia ver como los "amantes de lo ajeno" hicieron de las suyas con objetos que ha comprado con esfuerzo de su trabajo. "Da mucha impotencia, porque si bien lo que uno tiene, poco o mucho es fruto del trabajo, entonces de repente ir con unos amigos a una comida por la tarde, regresar y ver tu coche ahí sin piezas pues da mucha impotencia", sentenció.

Cabe mencionar que actualmente Ariadne Díaz se encuentra disfrutando de su regreso a la televisión y de acuerdo a una reciente declaración al programa Hoy, se encuentra más que feliz por estar de nuevo en las pantallas. "Pasaron muchas cosas en mi vida, pero finalmente en este proyecto se concretaron un montón de cosas para pudieramos coincidir, la verdad es que yo se que la señora Rosy Ocampo siempre proyectos que son muy exitosos, están bien escritosm que estpan bien producidos, entonces eso obviamente es algo que a mi me atrajo mucho", señaló la originaria de Puerto Vallarta.

Aunado a la gran producción de Vencer la Ausencia, Ariadne Díaz confesó que está gozando mucho su regreso y de volver a trabajar con compañeros con los que compartió escenas en la telenovela La Doble vida de Estela Carrilo.

