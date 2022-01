Tras desplante, Belinda celebra pre cumpleaños de Christian Nodal con romántico detalle

A dos días de que el cantante Christian Nodal cumpla sus primeros 23 años de vida, su novia, la también cantante Belinda lo sorprendió con un detalle como pre-cumpleaños. Esto, luego de que se ha visto claramente la molestia del intérprete hace unas semanas mientras se encontraban en una reunión entre amigos, en diciembre de 2021, en la que muy anticipadamente le festejaban su onomástico.

Fue el pasado domingo, que la cantante de origen español sorprendió a Christian Nodal, con una decoración en colores verde y negro con globos y la leyenda en a pared "FELIZ PRE CUMPLEAÑOS" y en otra pared el número "23".

Así mismo, decenas de globos pegados al techo con una cinta colgando, fueron el detalle que complementaron la decoración. Incluso, se sabe que el sonorense de todavía 22 años, se maravilló tanto, que fue él quien grabó la escena.

Y aunque la controvertida pareja están a punto de festejar el cumpleaños número 23 del cantante del regional mexicano, no será el único evento que tienen en puerta. Y es que este 10 de enero los millones de fans de Belinda, se han unido desde hace varios años, para festejar día mundial de Belinda.

Pero fue en las historias de Instagram de la intérprete de "Amor a Primera Vista" (2019) que se lee: "FELIZ PRE-CUMPLEAÑOS, PIDE TUS DESEOS AL UNIVERSO!". El momento fue compartido en la fanpage (página de fans) de la pareja @belindaynodal.

Pero no sólo eso, sino que además los millones de fanático de Belinda y Christian Nodal, han expresado su emoción tras ver el pre-festejo de un aniversario más de vida del sonorense. Entre estos se lee:

"Felicidades a tu amor Beli....que bello detalle entre uds dos...Que sigan cuidado su amor... Nosotros los apoyamos en su música", "Muchas felicidades", "Dios los cuide y proteja por siempre" y "Que bellos los Amo"; pero hubo dos mensajes que prácticamente son un par de poemas para los tortolitos que nacen del corazón de sus fans:

"Nuestros dos ángeles, almas gemelas que vinieron a este mundo para amarse. Hermosa sorpresa a su marido. Que viva el amor y que Dios los bendiga" y "Solo porque soy una abuela que se ejercita y se mantiene sana. De lo contrario con tanto amor que derrochan estos niños ya me habría infartando de alegría".

Pues con su detalle, Belinda logró cautivar a millones de fanáticos y hacer volar la imaginación de uno que otro, luego de que incluso tanto uno como el otro, omitan el gran amor que dicen tenerse con detalles que dejan ver todo lo contrario.

