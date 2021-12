Tras dejar a su padre en Francia, Angelique Boyer recuerda viaje con él y Sebastián Rulli

Tras su viaje a Francia y una primera aventura con Sebastián Rulli en México, la actriz Angelique Boyer se ha visto envuelta por los recuerdos y todo parece indicar que se resiste a estar lejos de su padre, el señor Patrick Boyer, con quien pasó días maravillosos en su natal país; no por nada, Angie recuerda viaje junto a los dos amores más grandes de su vida, su papá y su novio.

Ante su estancia en su país natal, Angelique Boyer se desatendió de las redes sociales, por lo que hizo una pausa de varios días en cuanto a sus publicaciones en su cuenta de Instagram. Incluso, después de haber regresado a México, sólo hacía publicaciones en sus historias de Instagram.

Pero la tarde del pasado jueves, Angelique Boyer publicó una postal en la que recuerda a su padre Patrick Boyer y a su novio Sebastián Rulli cuando juntos viajaron a San Miguel de Allende, Guanajuato, México, justo el lugar donde acaban de ir el fin de semana pasado a la boda de unos amigos.

Lugar, que de acuerdo a sus publicaciones en Instagram, disfrutaron muchísimo ella y el protagonista de "Los Ricos También Lloran" (2021) y tras publicar un serie de postales que demuestra aquel viaje que hicieron juntos -cuya fecha se desconoce-, la actriz de 33 años escribió recientemente:

"Como amo viajar por México, San Miguel de Allende. La pasamos increíble... qué recuerdos", con la ubicación de San Miguel de Allende, Guanajuato. Y a decir verdad, pareciera que las postales son recientes, pues la apariencia física y el color de cabello es exactamente igual a la que luce hoy Angelique, tras su participación en la telenovela "Vencer el Pasado" (2021).

Y en cuanto a Rulli, parece que tampoco pasan los años por él. Pues de no ser por el padre de Angelique, cualquiera diría que esas postales fueron tomadas el pasado fin de semana, cuando a su regreso de Francia, fue precisamente ese lugar, donde tuvieron la boda a la que asistieron como invitados.

Y los comentarios y reacciones por parte de sus seguidores y algunos famosos no se hicieron esperar: "Hermosa Angy!", escribió Alejandra Robles Gil de "Contigo Sí" (2021), así como la cantante Fey, quien expresó su cariño con una tercia de corazones rojos.

"Tu pa, besos a los tres", fue le comentario de la también actriz Jessica Coch, mientras que Jade Fraser escribió: "Hermosaaaaa". Otros famosos como Yanet García, Beatriz Moraya y Christhoper Esqueda, también se unieron a la felicidad y/o nostalgia de Angelique.

Pero quien reaccionó a su publicación recordando que la ama más que nunca, fue Sebastián Rulli, asegurando que a donde vaya la actriz de origen francés, irá él: "Yo amo viajar a tu lado!!! A donde sea… contigo".

