Tras dedicarle canción, Cristian Nodal se disculpa con J. Balvin: "todos tenemos nuestros 5 minutos"

Luego de los dimes y diretes entre Christian Nodal y J Balvin a raíz de las comparaciones que surgieron entre ellos por el nuevo look del cantante del regional mexicano, ahora el ex novio de Belinda se mostró arrepentido y se disculpó con el colombiano por todo lo que dijo y de lanzar la canción para él.

Fue durante su presentación en Morelia, Michoacán, que Christian Nodal aprovechó para disculparse por todos los mensajes que escribió en contra de J. Balvin, incluyendo la canción que le dedicó, y aunque aseguró que ya no hay vuelta atrás considera que todos tenemos nuestros cinco minutos.

"Me arrepentí y me arrepiento ya no hay manera de pararlo, va a salir", dijo el ex novio de Belinda respecto a la canción que compuso especialmente para el reguetonero. Christian también aseguró que las diferencias entre él y el colombiano ya se solucionaron y son cosa del pasado.

Lee también: Natalia Alcocer saca de quicio a Laura Bozzo y le dice en su cara 'golfa' en La Casa de los Famosos

"No hay que ser mierda en la vida, porque cuando se es mierda estas cosas son las que pasan, cuando no se es consciente de cuánto daño le podemos hacer a las demás personas; respétense y respeten a los demás hay que amarnos mucho, somos sólo una raza humana, no hay que hacernos mierda, no hay que aplastar los sueños de nadie, hay que ayudar a que se cumplan", expresó Christian mientras su público lo felicitaba.

Christian Nodal aseguró que todos tenemos nuestros cinco minutos y que él ya la ha regado en muchas ocasiones por lo que le reiteró las disculpas al colombiano. "Lo siento mucho Balvin, todos tenemos nuestros cinco minutos de pendejismo, yo la he cagado muchísimo; Balvin era un referente de la inconsciencia que hay en este mundo, no es Balvin, es este mundo", finalizó.

La letra de la canción Girasol de Christian Nodal a J Balvin

Cabe mencionar que la canción de Christian Nodal lleva el nombre de Girasol y expone la pelea que los artistas sostuvieron en las redes sociales. El tema tiene una duración de apróximadamente de 41 segundos y hasta el momento ya cuenta con más de medio millón de reproducciones en Youtube.

“Cincuenta millones vieron que te burlabas de mí. Cambiando de lugar, ¿eso te gustaría a ti? Todos salimos bellos en las portadas de revista y en las fotos que elegimos pa’ subir al Insta", , nos dice un fragmento.

Síguenos en