Tras decir que quiere ser mexicana, Irina Baeva luce cuerpazo en minivestido

Luego de que hace unos días Irina Baeva manifestara sus deseos de ser toda un mexicana, pues ya tiene ocho años viviendo en el país donde encontró el amor, ahora la famosa robó miradas al presumir su cuerpazo con un look veraniego para despedir está temporada con broche de oro.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la prometida de Gabriel Soto cautivó con un minivestido de color menta; atuendo que combinó perfectamente con unas sandalias de tacón de color blancas y un bolso de mano del mismo color; así como unos discretos accesorios.

"Fun day in the city" en español "Día divertido en la ciudad", escribió Irina Baeva en la descripción de la fotografía en la que se le ve caminando por una calle de una ciudad. Como era de esperarse las imágenes de la protagonista de Vino el amor rápidamente ganaron Me Gusta y la famosa se volvió tendencia en las redes sociales.

“Estás cada día más hermosa”, “Hermosa”, “Mujerón”, “Cuera”, son algunos de los piropos que la famosa recibió en la fotografía que hasta el momento ya superó los 90 mil Me Gusta.

Cabe señalar que actualmente Irina Baeva es una de las artistas extranjeras más famosas en México; su belleza y talento frente a las cámaras la han colocado en el gusto del público pese a que desde hace años ha tenido que lidiar con toda una ola de críticas tras confirmar su romance con Gabriel Soto y ser señalada como la tercera en discordia en el matrimonio del galán de Televisa y su entonces pareja Geraldine Bazán.

Pese a todos los señalamientos, Irina Baeva ha sabido lidiar con los problemas que le han traído en México su noviazgo con el galán de Televisa, país que considera como su segunda casa, razón por la que ya piensa convertirse en ciudadana mexicana, así lo dejó ver durante ina entrevista con diversos medios de comunicación.

“Después de tanto tiempo ya puedo pedir mi pasaporte, pero creo que es mejor que me nacionalice, pues estoy feliz en este país que se ha vuelto mi casa”, dijo la modelo rusa de 28 años.

