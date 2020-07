Tras dar positivo, Chiquis Rivera y Lorenzo explotan por precio de prueba

Luego de que se especulara y que circularan imágenes de la supuesta separación de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, estos aparecieron en redes sociales para dar a conocer que los dos dieron positivo a la prueba del coronavirus (Covid-19).

"Quiero ser la primera en dejarles saber, porque me acabo de dar cuenta hace un par de horas, que básicamente me hice la prueba del Covid, es la terca vez que me la hago, por precauciones, y una vez porque quise ver a mi abuelita. Me la hice el día de ayer, porque me había ido a San Diego este fin de semana, y dije: 'ok, me quedé en un hotel, me hice el test ayer y me llegaron hoy a las 10 de la mañana que sí tengo Covid-19", informó la cantante en un video en Instagram.

La hija de Jenni Rivera junto con su esposo dieron positivos a la prueba del coronavirus. Foto Instagram Chiquis Rivera

La hija de Jenni Rivera consideró importante hacer el en vivo para decir que sólo tiene dolores de cuerpo, pero no ha tenido temperatura alta."Esta vez me la hice (la prueba) en dos diferentes lugares nada más para estar segura y los dos llegaron positivos el día de hoy", indicó.

"No tengo calentura, gracias a Dios, pero sí es necesario que se los deje saber a ustedes porque esto es real. Nunca pensé que me iba a dar, porque uno toma precauciones, guantes y cubrebocas todo el tiempo...".

Lorenzo, su esposo, también salió positivo y lo confirmó en el video. "La verdad de las cosas son que cuando vi a Lorenzo, a él ya le dolía la garganta. Y luego me dio un beso, me agarró de besos porque me extrañaba, me agarró y me besuqueó... (risas). "No sabemos dónde y cómo, por eso les digo por favor que tomen precauciones, esto es real", indicó Chiquis.

La cantante de banda aseguró que permanecerá en su casa por 14 días porque no quiere contagiar a otras personas.

Tras dar a conocer que tenían Covid, la pareja hizo un video para manifestar que les parecía absurdo que tengan que pagar tanto dinero por la prueba, y no es que ellos no puedan pagarlo sino por las personas de bajos recursos. “Como ya saben, Chiquis y yo salimos positivos del COVID. De verdad no sentimos nada pero a mi se me hace absurdo que tengas que pagar 200 o 150 dólares para una prueba de COVID”, indicó Méndez en un video.

“Está mal eso. El gobierno debería de pagar de que esto no sea tan difícil de hacer. No entiendo por que. Nos cobraron $150 por cada uno”, agregó Chiquis.

