Tras dar a luz a mellizos, Claudia Álvarez se derrumba por enfermedad

Luego de que el pasado fin de semana, la actriz mexixana, Claudia Álvarez y su esposo Billy, dieran a conocer más que felices el nacimiento de sus mellizos, Clío y Billy, ahora la protagonista de Simplemente María se derrumbó tras pasar por un momento complicado; se enfermó de covid.

Fue durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram que Claudia Álvarez manifestó que en medio de la felicidad está pasando por un momento muy triste al no poder estar con sus mellizos, quienes todavía están en el hospital tras adelantarse el parto, y también por no estar con su hija Kira.

"Hace tres días, empiezo con un dolorcito de cabeza, y luego con poquitos moquitos, y yo soy una exagerada, soy una freaky de todo lo que está pasando con la pandemia… Me fui a hacer la prueba PCR saliendo del hospital, en la tarde ya no fui a ver a los bebitos, fue Billy nada más porque él se sentía perfecto", comenzó diciendo la artista.

Claudia Álvarez confesó que tenía dos años librando el covid-19 y como precisamente con el nacimiento de sus hijos, cuando ellos la necesitan más, ella no puede acompañarlos porque está enferma.

"Se me derrumbó el mundo (…) Me duele el alma, imagínense, dos años librando el Covid-19 y me viene a tocar ahorita, cuando mis bebés me necesitan más que nunca y yo a ellos, y Kira también. Sí han sido unos días de mucho trabajo personal, el saber el para qué te está pasando esto ahorita", compartió muy conmovida la actriz.

La famosa manifestó que gracias al trabajo personal que ha hecho es que se siente más tranquila al saber que sus hijos están bien. "No se si sea un cocowash, pero sí me siento un poquito más alivianada dentro de lo terrible de la situación que es, y de la impotencia que puedo llegar a tener por no estar con mis bebitos y Kira, o sea tengo tres hijos y no puedo ver a ninguno de los tres", explicó.

"El que me dé ahorita, antes de que mis bebitos estén en la casa, también digo, gracias, porque imagínense que me hubiera dado cuando ellos estuvieran aquí en la casa, cómo le haces, y ahorita ellos están súper protegidos, entonces verlo de esa manera me va paz", finalizó Claudia Álvarez.

