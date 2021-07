Tras críticas por su rostro, Gaby Spanic asegura que no se ha hecho arreglitos

A sus 47 años, Gaby Spanic se mantiene como una de las famosas más bellas y conservadas del medio del espectáculo, lo que ha levantado las críticas y preguntas sobre si se ha realizado alguna cirugía estética en su rostro, pues conserva una lozanía que no parece propia de su edad.

La actriz de televisión ha sido blanco de comentarios diversos pues hay algunos que afirman que por sus cirugías su cara se ha deformado, no obstante, Gaby Spanic ha salido al paso de las críticas y asegura que no se ha hecho arreglitos para lucir más joven.

La histrionisa venezolana no negó que se ha sometido algunos tratamientos estéticos, sin embargo, rechazó que haya pasado por el quirófano para realizarse alguna operación con la intención de estirar la piel de su rostro, por lo que su belleza sigue siendo muy natural.

Ante las críticas de las que ha sido objeto, Gaby Spanic concedió una entrevista a la revista TV y Novelas en la que desmintió las versiones que afirman que ha tenido cirugías para mantenerse joven y bella, y atribuyó su impresionante imagen a la disciplina.

La protagonista de “La usurpadora” aseguró que ha mantenido su físico gracias a llevar una dieta balanceada, hacer ejercicio y algunos tratamientos de belleza que le han ayudado a mantener la piel de su cara firme y sin arrugas a sus ya casi 50.

“No me he realizado ninguna (cirugía) y el doctor es testigo de esto, me ha visto sin maquillaje y está impresionado porque mucha gente habla tonterías. Dicen que yo tengo cirugías en el rostro, pero no, no tengo ninguna cirugía ni tampoco ninguna cicatriz. Hace tiempo dijeron que estaba deforme, que me había hecho cirugías, y eso es mentira, lo que pasa es que me cuido”, explicó Gaby Spanic en la entrevista.

La ex reina de belleza no negó que ha acudido con un médico para que le realice algunos procedimientos no invasivos en su cara y pueda lucir espectacular, como es el uso del botox, de que ha recibido algunas inyecciones para eliminar líneas de expresión, además de otro tratamiento especializado en levantar el rostro.

La actriz notó que una parte de su cara estaba un poco desarmonizada con el resto y lo atribuyó a la manera que tiene de dormir, por lo que se sometió a un procedimiento en el que se le insertó un hilo tensor en esa parte de su rostro para levantarlo. El médico Juan José Castillo fue el encargado de realizarle este pequeño tratamiento.

Pese a estas “ayuditas”, Gaby Spanic defendió que el estilo de vida saludable es muy importante para conservarse joven después de los 40, pues ella atribuye a este tipo de disciplina el que luzca de esa manera a esta altura de su vida: “Llevo una alimentación balanceada, tomo mucha agua y vitaminas, pero ya tengo 47 años y tengo que optar por las opciones que nos ofrece la vanguardia de la belleza”, dijo.

