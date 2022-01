Tras contagio de Raúl Araiza, Andrea Legarreta y Andrea Escalona dan positivo

Tras el regreso de Paul Stanley y recientemente de Raúl Araiza al programa Hoy luego de haber dado positivo al Covid, ahora Andrea Legarreta y Andrea Escalona se sumaron a la lista de celebridades que en este mes han salido contagiadas.

Fue durante la emisión de este lunes del matutino de Televisa que Raúl Araiza abrió el programa manifestando que tras su regreso y el de Paul Stanley, él pensaba que por fin el equipo estaba completo, sin embargo, no fue así, ya que dos hombres regresaban pero dos damas se fueron a casa; Andrea Legarreta y Andrea Escalona.

Tras la lamentable noticia, los conductores presentes en Hoy se enlazaron con sus compañeras enfermas, quienes manifestaron cómo se encontraban de salud. La primera en enlazarse totalmente en vivo fue la esposa de Erick Rubín, quien aseguró que a diferencia de Raúl Araiza ella estaba guardadita en su casa cuidándose y cuidando de propagar el virus.

Lee también: Fabiola Guajardo marca territorio en promocional de Los ricos también lloran

"Yo estoy guardadita en mi casa, cuidándome y cuidando a los demás, hay que guardarse. La verdad es que me siento muy bien, o sea, me siento muy bien, como cuando te da una gripilla, y bueno, de pronto ayer en la noche… todavía el viernes me hicieron un PCR negativa y me sentía super bien, ayer incluso salimos como muy felices porque Erik ya había salido negativo y todo bien, y de pronto en la noche como dolorcito de cuerpo, con dolor de cabeza, como mucho frío, y le digo a Erik ‘que se me hace (que estoy contagiada)’… y se me hizo”, expresó la también actriz.

La famosa también hizo hincapié sobre lo importante que es estar vacunado en estos casos, pues recordó que a diferencia de la primera vez que se contagio, cuando aún no estaba inmunizada fue a parar hasta el hospital.

“La diferencia de la primera vez que me dio Covid, a esta vez, yo no sé si es la variante Ómicron, no sé de esas cosas, porque al final creo que tienen que hacerte un estudio para saber cuál es la variante, lo que sí es que la diferencia es abismal, ¡claro!, no es que ahorita esté impresionante, pero acuérdense la vez que nos enlazamos cuando me dio por primera vez y yo recuerdo todo lo que yo sentía, no estábamos vacunados y si es una gran diferencia, lo digo de corazón”, dijo la también actriz.

Lee también: Malillany Marín derrocha glamour en vestido de plata y transparencias

En cuanto al estado de salud y su esposo, Andrea Legarreta manifestó que Erik había dado positivo hace unas semanas y que lo más probable es que Mía y Nina lo esten.

“Erik estuvo positivo hace un par de semanas, regresando de las vacaciones, y la verdad es que le fue increíble, tomaron yo creo 5 días para volver a salir negativo, ya está haciendo ejercicio, retomando su vida bien, y las niñas, mira, en la obra donde está Nina han salido algunas personas contagiadas, en el programa ya ves que no llega gente que estuvo también… o sea, esto es una cadenita al final, pero es probable que ellas también, había unas pruebas que les hice anoche, ahora vienen ya de laboratorio para la PCR, y nos digan si sí de ellas”, finalizó.

Posteriormente, Andrea Escalona se enlazó y reveló que fueel domingo cuando ella se enteró que estaba positivo luego de que su chofer diera positivo. “El viernes nos enteramos de que dieron algunos positivos, me hice la prueba de antígenos, salí negativa a antígenos, y el sábado en la noche mi chofer me dijo ‘señorita salí positivo, mi papá también’. Me la hice domingo en la mañana antígenos y ya estaba positiva, me entregaron la PCR y estoy positiva”.

la hija de la fallecida productora Magda Rodríguez contó que en estos momentos está un poco triste pero que se encuentra guardada en su casa. “Me siento bien, estoy en mi casita, guardadita, es un poquito lo emocional por… se acordarán en el Covid pasado perdimos a Magdita, pero vamos muy bien, de síntomas muy bien y me siento tranquila”, indicó.

Finalmente, Galilea Montijo, Tania Rincón, Raúl Araiza, Paul Stanley y Arath de la Torre, les mandaron las mejores vibras para su pronta recuperación.

Síguenos en