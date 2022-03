Tras confesión de Ana Gabriel, Kate del Castillo estrenaría romance con famoso director

En las últimas semanas la actriz mexicana, Kate del Castillo ha dado mucho de que hablar; primero por su contagio de Covid y desde hace unos días por su vida amorosa, sobre todo después de que la cantante Ana Gabriel le declara su amor durante un concierto que ofreció en Los Ángeles, California.

"Se va a ir prontito, tiene unos proyectos que estoy casi a punto de pedirle matrimonio para que me saque de trabajar. Yo quiero venir y disfrutar, y toda la cosa. Te amo, gracias por venir", expresó la intérprete de ¿Quién como tú? durante el concierto en el que no dudó en presumir la gran admiración que siente por la protagonista de La Reina del Sur.

Ante este escenario, recientemente comenzaron a circular en las redes sociales unas imágenes que compartió en una reciente publicación la revista Tv Notas en las que aparece Kate del Castillo muy romántica con un misterioso hombre. De acuerdo a la publicación de la revista de circulación nacional, la estrella de televisión se encuentra más que feliz tras darse el flechazo con el director de fotografía Edgar Bahena.

“Así de sorprendida me quedé cuando supe que estaba entregada al amor; me da mucho gusto escucharla, es una mujer maravillosa”, dijo una amiga cercana a la actriz. Respecto a en dónde se conocieron, la fuente de la revista manifestó que Kate del Castillo y su actual pareja se conocieron en la tercera temporada de La Reina del Sur pero su flechazo se dio cuando grabaron la cuarta temporada de la exitosa serie.

“Aún no lo conozco, pero me informaron que ellos se conocían de la tercera temporada de La Reina del Sur, pero el flechazo se dio ahora que grabaron la cuarta temporada, pues con tanto viaje, tanto acercamiento y tanta interacción, se dio el amor entre ellos y están muy contentos; de hecho, él también está en México”, indicó la fuente.

La amiga cercana a la artista manifestó que se trata de un director de arte. “Bueno, yo jamás dije ‘actor’, se trata de un director de arte; es un hombre muy inteligente, trabajador y eso a ella la dejó impactada; se llama Edgar”.

En cuanto a si la actriz llevará su relación en secreto, la fuente de Tv Notas aseguró que no. “Déjame decirte que al menos ella está muy consciente de su relación y en realidad no se esconden para nada. De hecho, se me hace raro que aún no los capten, pues ahora que andan en México salen juntos a cenar sin estar escondiendo su relación. Ya verás, el tiempo me dará la razón y no tardan en captarlos juntos en varias partes”.

