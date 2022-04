Tras compromiso de JLo y Ben Affleck, estos son los seis anillos que ha recibido

Luego de la emoción que ha generado la cantante Jennifer Lopez entre sus millones de fanáticos debido a que ha aceptado el anillo de compromiso que le ha dado el actor Ben Affleck, con el que han sellado su amor, tras un año de haber reanudado su relación sentimental luego de dejar en pausa su primer noviazgo 17 años, desde por allá en 2004, la 'Diva del Bronx' ha recibido cinco anillos más de otros amores que ha tenido... ¡checa el dato!

No cabe duda que la algarabía y la emoción que ha generado JLo en todo el mundo gracias a la noticia de que por fin planea llegar al altar con el actor y productor de cine estadounidense a un año de retomar su relación sentimental con él, luego de la decepción amorosa que le provocó su ex pareja, el beisbolista puertorriqueño Alex Rodríguez, ha hecho que los curiosos escarben sobre los anillos de compromiso que ha recibido la cantante a lo largo de su carrera.

Hay que recordar que fue el pasado viernes 8 de abril que Jennifer Lopez compartió la noticia de su compromiso con Ben Affleck a través de un comunicado oficial de su boletín informativo On The JLo; anunciando así, el que se convierte en el sexto compromiso sentimental de su vida en más de veinte años de trayectoria artística.

Lee también: Y 20 años después... Jennifer Lopez y Ben Affleck se vuelven a comprometer

El primer anillo que la cantante recibió fue en 1997, cuando se casó con Ojani Noa -un actor de cine de origen cubano-, sólo que su historia llegó a su fin en menos de un año de haberse comprometido y casado. El anillo con el que le propuso matrimonio fue una sortija de diamantes en forma de pera con un valor que rebasaba las seis cifras.

El segundo, se lo dio su bailarín Cris Judd, y se trató de una joya con un par de diamantes de talla esmeralda que también sobrepasaba los seis dígitos en su valor económico, es decir, de millones de dólares. Fue en el año 2021 cuando la pareja llegó al altar y en enero de 2003 firmaron el divorcio cuando Jennifer Lopez ya estaba comprometida por primera vez con Ben Affleck.

Lee también: Con cirugías o no, Maribel Guardia levanta la pierna en shortcito; ¡el tiempo no pasa por ella!

La primera vez que Jennifer Lopez y Ben Affleck se comprometieron en matrimonio fue en noviembre de 2002, a unos meses de comenzar a salir en plan romántico y su compromiso lo habrían sellado con un anillo, creación de Harry Winston con un diamante de talla color rosa radiante de 6.1 Kilates y cuyo valor, se estimaba entre los $1.2 y $2.5 millones de dólares. No obstante su primer intento por estar juntos por toda un vida, se esfumó cuando en enero de 2004, ambos hicieron público su fin como pareja.

Pero fue en 2004, que finalmente la también actriz de cine logró llegar al altar con el famoso cantante de origen puertorriqueño Marc Anthony, con quien tuvo a sus dos hijos mellizos; sin embargo, al parecer las cosas no marcharon del todo bien y se sabe que anunciaron su separación en 2011 (sólo duraron alrededor de siete años juntos).

Pero para hacer real su compromiso de llegar al altar a jurarse amor eterno, el boricua conquistó a JLo con una joya -también diseño de Harry Winston-, esta vez de un diamante color azul de 8.5 kilates cuyo valor estaba estimado en 4 millones de dólares.

Y fue en 2017, cuando la protagonista de la romántica cinta "Marry Me" (2022) comenzó una relación con el beisbolista puertorriqueño Alex Rodríguez -una de las máximas figuras del equipo Los Yankees de Nueva York-. Y fue en 2019 cuando el pelotero le propuso matrimonio con un anillo de diamantes de talla esmeralda de 15 kilates, cuyo valor oscilaba entre $1 y $5 millones de dólares.

Pero la historia se volvió a repetir y luego de la infidelidad de la ex estrella de Los Yankees, que salió a la luz en abril de 2021 y el día 15 del mismo mes, hicieron pública su definitiva separación, teniendo todavía una relación comercial como socios y empresarios que siguieron conservando.

Por último, el sexto y nuevo compromiso que ha cerrado recientemente la cantante de talla internacional, ha sido con el actor y productor estadounidense Ben Affleck, luego de retomar su romance durante la primavera del 2021, y quien el viernes 8 de abril, le entregó un anillo de diamantes color verde, engastado con piedras a los costados y diamantes blancos.

Las joyas que ha recibido Jennifer Lopez para sellar su amor en seis diferentes ocasiones, han sido confeccionados con piedras y diamantes de colores, pues van del azul, rosa, esmeralda y verde.

Pero lo que realmente lo que esperan los fanáticos alrededor de todo el mundo de JLo, es que este 2022 haga sus sueños realidad a sus 52 o 53 años -dependiendo de la fecha de la boda-, de llegar al altar con su prometido Ben Affleck de 49 años y que permanezcan muchos años juntos como pareja.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!