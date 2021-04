Tras cancelación de concierto virtual, Marc Anthony ofreció uno gratis en YouTube

Tras el concierto que estaba programado para el sábado en la noche, el cual no se llevó a cabo por problemas ténicos de producción, Marc Anthony el cantante estadounidense ícono de la Salsa, de origen puertorriqueño ofreció el pasado domingo uno más de manera gratuita por su canal de YouTube, aunque no fue en vivo, sino grabado; el mismo que ofrecería la noche del sábado.

Y no conforme, Marc Anthony hizo gala de su profesionalismo y regresó el dinero a los usuarios de Internet y fanáticos de su música, quienes pagaron por ver el espectáculo titulado "Una Noche" (1 Nigth Only), que fue transmitido desde Miami; y por detalles técnicos no se pudo transmitir en vivo a través de la página web Livepassplay.com.

"Mi gente, tal como lo prometí anoche, mi equipo y yo hemos estado trabajando sin parar para encontrar una solución a los problemas técnicos de transmisión del evento programado de anoche", arrancó diciendo el cantante a través de su cuenta oficial de Instagram, sobre la presentación que tenía a cargo la compañía Elastic People, del puertorriqueño Carlos Pérez.

Asimismo, Marc Anthony dijo: "he exigido que todos los promotores reembolsen el dinero a todos los que compraron sus entradas y que ese proceso comience hoy mismo".

"También quiero decirles que yo les prometí un concierto", por lo que el artista indicó que honrará el mismo con la versión grabada del espectáculo completo que no se pudo transmitir en directo.

El mismo está disponible totalmente gratis en su canal de YouTube a partir del domingo y se estrenó a las 17.00 (21.00 GMT) durante 24 horas; aún está visible, y al momento, tiene un total de 3,942,960 vistas. Al momento, hace 19 horas con rotundo éxito.

Pese a la situación, el artista agradeció "a todos desde el fondo de mi corazón por todo el apoyo y comprensión". Agregó: "¡Trabajamos duro y con mucho amor. Y esto lo hicimos para ustedes! Espero que ustedes y sus seres queridos lo disfruten. ¡Dios los bendiga!", puntualizó.

Según dijo Anthony en un comunicado que publicó en la madrugada del domingo en sus redes sociales, la página colapsó por la cantidad de personas que se registraron para disfrutar del espectáculo.

"Siento profundamente la falla de esta tecnología, la cual está totalmente fuera de mi control. Pueden tener la seguridad de que no descansaré y haremos todo lo posible para darles la oportunidad a toda la gente que con tanto esfuerzo adquirieron sus entradas para que puedan ver el concierto tan pronto nos sea posible y queda puedan disfrutar del mismo", explicó.

Anthony interpretó una gran cantidad de sus éxitos y contó con la participación del reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee como artista invitado para que ambos canten juntos "De Vuelta Pa' La Vuelta", su más reciente sencillo en conjunto y que encabeza las listas de éxitos en la radio.

Dicho tema marcó la primera colaboración entre estos dos intérpretes puertorriqueños. La canción fue escrita por Daddy Yankee, Marc Anthony y Édgar Barrera y producida por el multiganador de premios Grammy, el músico puertorriqueño Sergio George. EFE

Con información de EFE P. RICO MÚSICA / Agencia EFE San Juan / Fotografía Instagram Marc Anthony