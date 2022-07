Tras burlas a Cristian Castro por sus looks, Verónica Castro sale en su defensa

En los últimos días, Cristian Castro ha sido objeto de memes en las redes sociales y todo gracias a los diferentes looks que ha presumido durante su participación en un reality show en Argentina, algo que no ha pasado desapercibido para su madre, Verónica Castro.

El intérprete de “Azul” ha generado risas y hasta comparaciones con su padre Manuel el “Loco” Valdés por aparecer con exóticos trajes y el cabello pintado de colores, y las reacciones han sido tantas y variadas que Verónica Castro salió en su defensa.

Utilizando su cuenta de Twitter, la protagonista de “Los ricos también lloran” se manifestó tras las burlas a Cristian Castro y respondió tajante a una internauta defendiendo a su primogénito y desatando opiniones dividas.

¿Qué fue lo que dijo la “Vero”?

Actualmente, Cristian Castro tiene participación en el reality show “Canta conmigo ahora” donde comparte su conocimiento profesional en la música y el canto, pero lo que más ha llamado la atención de los televidentes han sido sus extravagantes looks.

Y es que el intérprete de “No podrás” ha presumido no sólo unos coloridos trajes de llamativo diseño, sino que también ha trasladado ese estilo a su cabello, el cual ha teñido en tonos fantasia para cada presentación, presumiéndolo en dorado, azul y hasta verde.

Las reacciones de los internautas en redes sociales no se han hecho esperar y Cristian Castro ha sido protagonista de diversos memes donde se burlan de sus looks y hasta lo comparan con el “Loco” Valdés, su padre, a quien, consideraron, se parece cada día más.

Y estas críticas llegaron a Verónica Castro, quien salió en defensa de su hijo mayor y contestó algunas de las reacciones de los fans sobre el nuevo aspecto del cantante, poniéndose del lado de su primogénito ante las burlas.

“Se divierte con él mismo, no le hace daño a nadie”, fue lo que escribió la protagonista de “Rosa salvaje” retuiteando una publicación en la que se leía: “Yo viendo a Cris en ‘Canta conmigo ahora’, siempre sorprendiendo con sus looks”. Las respuestas de los fans no se hicieron esperar.

“Cristian es un amor de persona, súper carismático, encantador y muy divertido”, “¡¡¡Sólo nos hace bien!!!”, “Así es Vero, cuántas personas adoptan poses que no son simplemente por ser aceptados, dicen y hacen cosas por lo mismo y eso no es padre”, “No entiendo por qué le tiran tanto hate a Cris, si como tú dices Vero, no le hace daño a nadie”, “No, no, no”, “Cachirulo”, fueron algunas de las respuestas.

Se divierte con el mismo no le hace daño a nadie https://t.co/yAy0OrlWYE — Verónica Castro (@vrocastroficial) July 26, 2022

