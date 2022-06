Tras bikinazo, Martha Julia dispuesta a hacer escenas de cama con Gabriel Soto

Tras darse a conocer que tras haber tenido un tórrido romance, Martha Julia y Gabriel Soto se reencontrarían en el remake de la telenovela La Madrastra, el cual estará protagonizado por Andrés Palacios y Aracely Arámbula, en más de una ocasión los actores han sido cuestionados sobre que sienten al volver a encontrarse. Recientemente la sinaloense declaró que esta dispuesta a hacer escenas de cama con Gabriel Soto.

Después de compartir unas imágenes en redes sociales en donde luce un bikini rojo, Martha Julia dio una entrevista al programa Hoy de Televisa en donde nuevamente indicó que está muy feliz y contenta por trabajar junto a su ex Gabriel Soto, pues el destino se encargó de reunirlos después de 12 años de no cruzar palabras, e incluso aseguró que no le molesta en lo absoluto que le sigan preguntando por el galán de telenovelas, pues nunca ha habaldo mal de él porque es todo un caballero.

“Toda mi vida, después de que, yo creo que tenía años de no verlo, de todas maneras, me seguían preguntando, imagínate ahora que nos juntaron en el proyecto, pues obviamente nos tenían que preguntar a los dos”, expresó la actriz que le dio vida al personaje de

Ana Rosa Márquez / Sofía Márquez en la anterior versión de La Madrastra, historia protagonizada por Victoria Ruffo y César Évora.

En cuanto a la fuerte declaración que hizo hace un tiempo en donde aseguró que Gabriel Soto era el amor de su vida, ahora la originaria de Culiacán, Sinaloa, México, manifestó que tendrá cuidado en lo que dice para no provocar un revuelo con sus declaraciones.

“Gabriel es una persona maravillosa, es un gran tipo, entonces nos gusta, la verdad a mi me gusta, claro que llega un momento en que dices hay que respetar, él tiene a su pareja, hay que respetar y ya no hay que hablar, porque cuando uno dice una cosita la arman enorme, entonces sí, uno comete errores, pero ya aprendimos”, indicó Martha Julia.

La actriz aseguró que nunca la escucharán hablar mal de Gabriel Soto porque él es un caballero y un gran hombre. "Es un caballero, es un gran hombre, es un hombre muy noble, también yo, ustedes lo saben perfectamente que toda mi vida he hablado maravillosamente, es el hombre más educado que he conocido en toda mi vida y por supuesto siempre voy a hablar bien de él”.

Respecto a si estaría a hacer escenas de cama con Gabriel Soto dentro del melodrama La Madrastras, Martha Julia se mostró dispuesta, pues aseguró que ambos son unos profesionales y que harían algo ficticio que no existe. “¡Claro!, para eso nos dedicamos a esto, porque no estamos haciendo una realidad, y si hay personas que se pueden identificar con nuestros personajes, pero no estamos haciendo una verdad, estamos haciendo algo ficticio que no existe”, concluyó.

