Tras asegurar que es virgen, novia de Alfredo Adame no descarta posar en OnlyFans junto al actor

Tras revelar que Alfredo Adame le propuso matrimonio y que ella le pidió ir paso a paso, pues aún no ha habido nada de cuchiplancheo ya que ella es virgen, ahora Magaly Chávez, reveló en una reciente video que no descarta la idea de trabajar junto a su polémico novio para OnlyFans.

Hace unos días que la exparticipante del famoso programa Enamorándonos de Tv Azteca, compartió a través de su Instagram que existe una fuerte posibilidad de que ella y Alfredo Adame posen juntos en OnlyFans, pues no sería la única ni la última pareja que lo haga.

Además, la influencer compartió que esto puede suceder, ya que entre ellos hay mucha confianza y el ex galán de telenovelas sabe de su cuenta con una plataforma sexy. “Él sabe que tengo mi plataforma sexy en MagalyVIP, nos tenemos mucha confianza, y por qué no, podríamos hacer algo juntos para OnlyFans, no seríamos la única pareja en hacerlo”, declaró Magaly Chávez a través de su cuenta de Instagram.

La novia de Alfredo Adame especificó que no ve ningún problema en que el actor haga su debut en OnlyFans, ya que en esta plataforma han debutado diferentes celebridades. En cuanto a la idea de si el actor recibiría el apoyo para probar suerte en está nueva faceta, Chávez aseguró que muchas personas desean verlos juntos, ya sea en el teatro, televisión y porque no en OnlyFans.

“Nos quieren ver juntos en obras de teatro, televisión. Me gustaría trabajar en pareja porque nos vemos pocos días, pero esto nos hace tener una relación bonita, sin presiones”, compartió con su 1.6 millones de seguidores de Instagram. Cabe mencionar que en una reciente entrevista con el programa Venga la Alegría, Alfredo Adame se mostró muy entusiasmado ante la idea de llegar al altar con la influencer, quien aseguró que es una mujer de familia pese a que muchos piensen lo contrario por las sensuales imágenes que comparte en redes sociales.

“Quiero llegar al altar, tener uno o dos hijos y todo, hacerlo todo tradicional porque Magaly es una mujer de familia, ustedes la ven con la imagen de vampiresa y no, es una niña fresa, es una niña de familia”, indicó el ex conductor de Hoy. El polémico actor también manifestó que su novia ya le presentó a su familia por lo que su relación va muy enserio.

“Una de las cosas que más me gustó es que es hija de familia y es una niña fresa, entonces, lo primero que me dijo fue ‘aquí te vas a comportar y te vas a portar a bien’. Ya me presentó a la mamá y la mamá ya me leyó la cartilla. Yo la estoy cortejando, la estoy enamorando, seduciendo”, declaró el famoso.

