Tras aparecer llorando, Galilea Montijo ya tiene su piñata

Hace unos días Galilea Montijo salió a dar la cara a través de sus redes sociales luego de su nombre apareciera en el libro ‘Emma y las otras señoras del narco’ de la periodista Anabel Hernández, supuestamente por haber tenido un romance con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva ‘El Barbas, por lo que la famosa hasta lloró para pedir que los ataques en su contra paren, por lo que ahora la conductora de Televisa ya tiene hasta su propia piñata versión llorona.

Fue la polémica Piñatería Ramírez quien se encargó de inmortalizar a Galilea Montijo llorando. Dicho objeto con lágrimas corriendo por las mejillas de la figura ha causado todo un revuelo en las redes sociales y ha dividio opiniones.

“Piñata de Gali inocente. Nuestra querida gran actriz, conductora y empresaria. Es una víctima de la 4t.Todo es culpa del patriarcado. Todo nuestro apoyo a las otras señoras del narco #Teamgali #piñateriaramirez”, se lee junto a la publicación en Instagram la que aparece la piñata de Galilea Montijo llorando.

“Tiene un error. Las lágrimas! Galilea no derramó ninguna en su video”; “Se pasan”; “Igualita a Galilea”; “Me encanta su trabajo”, "Arte pura", "Son los mejores nunca cambien", " Igualita jaja", son algunas de las reacciones en el perfil de Instagram de la Piñatería Ramírez.

Cabe mencionar que luego de que Galilea Montijo diera la cara a través de un video en Instagram, se viralizó una imagen de cuando la conductora soltó el llanto para poner un basta a todas las acusaciones sin pruebas que se le han hecho, además de deslindarze de todo vínculo con su amiga Inés Gómez Mont, quien se encuentra prófuga de la justicia.

“Siempre conduciéndome con un comportamiento profesional y ante todo de estricto cumplimiento a nuestras leyes. Esto y mucho trabajo me han permitido salir adelante en un entorno complejo, con gran orgullo he sacado a mis padres y mis hermanos. Ahora, además, tengo una familia que cuidar y proteger y un lugar en este medio. Me han dolido demasiadas difamaciones a lo largo de mi carrera y por supuesto que me seguirá doliendo. Me duele que esto afecte a mi esposo”, expresó la conductora de Hoy en el video que dio mucho de qué hablar y que se viralizó rápidamente.

Pese a las declaraciones de Galilea Montijo la escritora Anabel Hernández ha asegurado que lo que cuenta en su libro Emma y las otras señoras del narco’ lo sostiene y no quita el dedo del renglón de que la presentadora de Hoy, así como Ninel Conde y Sergio Mayer tienen vinculos con el narco, pues tiene todo documentado.

“Cada uno tiene el derecho humano de expresar lo que quiera expresar. Yo respeto las expresiones de las personas que has señalado. Las respeto, cada uno tiene su libertad de expresión. Tenemos una historia en donde la negación es un resorte automático en este tipo de casos. Es una cosa que yo me esperaba y lo entiendo perfectamente.Lo que puedo decir es que la información que yo publiqué, los nombres que yo publiqué, cada señalamiento está perfectamente documentado”, indicó Anabel Hernández durante su participación en la FIL Guadalajara 2021.

