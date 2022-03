Tras anunciar su retiro de la música, Daddy Yankee borra todo rastro de su carrera artística

La tarde del pasado domingo, el cantante puertorriqueño Daddy Yankee sorprendió a millones de sus fanáticos a través de sus redes sociales, tras confirmar lo que se venía vislumbrando desde hace algunos meses: su retiro de la música. Pero no sólo eso, sino que además, 'El Jefe', borró todo rastro de su carrera artística de su cuenta de Instagram.

Y es que, todo parece indicar que a la hora de compartir el vídeo en el que informa sobre su inminente retiro, el cual es lo más real -tristemente para sus fans- tras 32 años de carrera artística, con éste echaba por la borda tantos años de trabajo, se sufrimiento, de disciplina y de la música más prendida, pegajosa y exitosa que Daddy Yankee entregó a sus millones de seguidores alrededor de todo el mundo.

Pues un vídeo de 3:04 minutos, bastó para que 'el padre del reguetón' pusiera fin a su exitosa trayectoria artística. Y en el ínter, el intérprete de "Con Calma" (2019), también aprovechó para eliminar las evidencias de todo éxito. Lo que todavía se puede ver, son los 50 vídeos que aún permanecen en su cuenta de Instagram.

No obstante, de su exitosa carrera artística, quedan los recuerdos tangibles de once álbumes de estudio desde mediados de los 90's, hasta el último en este 2022 que está a punto de estrenarse el 24 de marzo. En la lista figuran "No Mercy" (1995), "El Cangri.com" (2000), "Los Homerun-es" (2002), Barrio fino (2004), "El cartel: The Big Boss" (2007), "Talento de barrio" (2008), "20 éxitos de oro" (2009), "Mundial" (2010), "Prestige" (2012), King Daddy (2014) y "LegenDaddy" (2022).

Así como sus giras a nivel mundial como fueron "Barrio Fino World Tour" (2004–2006), "The Big Boss Tour" (2007–2009), "Mundial Tour" (2010–2011), "European Tour" (2012), "Prestige World Tour" (2012–2013), "King Daddy Tour" (2014–2015), "The Kingdom Tour" (2015–2016) (con Don Omar), "TamoEnVivoTour" (2017), "La Gira Dura" (2018), "Con Calma Tour" (2019) y la última, la de la despedida: "LegenDadddy La Última Vuelta" (2022).

Daddy Yankee, considerado como el padre o el rey del reguetón que además ha inspirado a grandes figuras del género urbano como a los propios J. Balvin, Ozuna, Bad Bunny, Lunay, Miguelito y Natti Natasha -entre otros- ha logrado llegar al corazón de sus 44.4 millones de seguidores de Instagram, tras la publicación de su vídeo que literalmente ha movido el piso a muchos de ellos.

Pues a la hora de dicha publicación, ya había llegado al millón de reproducciones y a menos de 24 horas, ha logrado ya, la exorbitante cantidad de 11.241.672 reproducciones y más de 100 mil comentarios de fanáticos y famosos colegas como la propia Becky G, quien escribió: "The Big Boss, gracias por todo".

Tras anunciar su retiro de la música, Daddy Yankee borra todo rastro de su carrera artística. Foto Historias Instagram Daddy Yankee

O la dominicana Natti Natasha, quien le lanzó un "Legend... gracias por todo". Justin Quiles también aseguró: "El mejor" y Alexio La Bruja expresó: "El mejor de todos los malditos tiempos!!!! Gracias por tanto boss, tu has sido una escuela".

Así como De La Ghetto "De La Geezy": "De la geezy uuiuuuuuuuuuuuuyyyyyy". Otras disqueras como Gaby Music no dejó de expresar: "Gracias por la buena música, el legado y regalarnos un Género #Reggaeton . Agradecido siempre por la oportunidad. @daddyyankee Legendaddy" y el EVP: "Gracias por tanto SIKIRI. Amamos y respetamos todo lo que hiciste por este genero".

Incluso, el exitoso Rauw Alejandro, quien ha alcanzado la fama a través de plataformas digitales y de redes sociales como TikTok, también ha dejado su comentario: "Gracias por inspirarnos, gracias por tu sacrificio, gracias por to estos años! DY Pa’ siempre".

