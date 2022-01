Tras anunciar separación de Elizabeth Gutiérrez, William Levy elimina publicación; ¿se arrepintió?

Tras casi 20 años de relación marital y dos hijos de por medio, el actor cubano William Levy sorprendió al anunciar su separación de su esposa y la también actriz Elizabeth Gutiérrez; no obstante, el protagonista de telenovelas se arrepintió de dicho comunicado y lo eliminó de sus redes sociales.

Eran alrededor de las 4:00 de la tarde, cuando el protagonista de "Café con Aroma de Mujer", había publicado un comunicado en las historias de su cuenta de Instagram, con un fondo negro que anunciaba la separación de su esposa Elizabeth Gutiérrez; cabe señalar que varios medios capturaron el momento.

"Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Esto nunca va a cambiar", se lee en dicho comunicado.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que minutos después de haber publicado dicha historia, William Levy la eliminó, lo que podría indicar que también pudo haberse arrepentido de dar fin a la relación con Elizabeth Gutiérrez, madre de los dos hijos de ambos, Christopher Alexander y Kailey Alexandra Levy Gutiérrez.

Y es que, al momento, ninguno de los tres integrantes restantes de la familia, se ha pronunciado ante dicho comunicado, pero lo que vuelve a llamar la atención es que dos horas más tarde, el actor de origen cubano, compartió una nueva historia con un fondo rosa fucsia y una frase en Inglés que enuncia:

"I'm ready for the new chapter in my life" que prácticamente se traduce al Español como "Estoy listo para un nuevo capítulo en mi vida".

Y en una publicación anterior de hace tres días de su cuenta de Instagram, el histrión de 41 años, se dejó ver con un nuevo look para interpretar al "Conde de Montecristo", la que será su nueva producción de este 2022; lo que podría hacer referencia al texto de la segunda historia compartida del día jueves.

Entre tanto, la cuenta de @noveleandomex del periodista de espectáculos Chema Cortés, fue uno de los primeros medios en publicar dicho anuncio que ha dejado pensando a muchos tras ser eliminado.

Por otro lado, cabe recordar que la historia de amor entre William Levy y Elizabeth Álvarez, comenzó cuando luego de haber interrumpido sus estudios en Administración de Empresas en una universidad estadounidense, el protagonista de "Sortilegio" (2009), incursionó en el mundo del modelaje para la agencia Next Models.

Después de ello, el actor fue elegido por Telemundo para participar en dos realities shows, el primero sería "Isla de la Tentación" y el segundo "Protagonistas de Novela" en su segunda temporada -ambos durante 2002-. En este último, fue donde conoció a Elizabeth Gutiérrez de origen mexicana-estadounidense y tras formalizar su relación, fue en marzo de 2006 cuando tuvieron a su primer hijo Christopher Alexander y cuatro años después a Kailey Alexandra, en marzo de 2010.

Tras anunciar separación de Elizabeth Gutiérrez, William Levy elimina publicación; ¿se arrepintió? Foto Historias Instagram William Levy

