Tras anunciar que no vera a su hijo, Ninel Conde estrena novio

Ninel Conde se mostró muy indignada hace un par de horas luego de que se le negara un recurso de amparo que solicitó para ver de nueva cuenta a su hijo, fruto de su relación con Giovanni Medina, pero a pesar de este duro golpe y la pandemia del coronavirus, la cantante pudo encontrar, de nueva cuenta, el amor. La artista acudió a Instagram para presentar a sus seguidores a su nueva pareja, cuya identidad se desconoce por el momento.



"Gracias, amor de mi vida, por llegar justo cuando mi alma moría de desamor y tristeza", expresó la celebridad junto a una imagen de si misma abrazada a su nuevo novio y a su mascota, con el mar de fondo. Gracias por estos seis meses que, aunque no ha sido fácil en medio de una pandemia y secuelas de situaciones tóxicas y despecho, siempre he tenido tu comprensión y tu hombro para recargarme".

La intérprete indicó que le da gracias a Dios por la existencia de su pareja y por haber hecho que ambos coincidieran en la Tierra. "Te amo para siempre. Gracias por cuidar de mí y de mi princesa (Sofía Telch) #amorentiemposdepandemia #Diosesbueno #Diosharajusticia", finalizó.

Hace unos días Conde compartió en la misma red social que perdió una batalla en el juicio por la custodia de su hijo, ya que el juez que lleva su caso le denegó un amparo que presentó para poder verlo de nuevo. "Hoy ese juez federal apoyó esa causa y me alejan más de mi hijo, negándose a revocar las medidas del juzgado 36 donde le dan la custodia provisional al padre de mi hijo Y ME IMPIDE ESTAR CON EL", escribió.



Aunque indicó que, a pesar de que la situación se ve desfavorecedora, ella no pierde la fe y estará en espera del momento en que las cosas se tornen a su favor. "A Dios le dejo esta injusticia una vez más, y todo a su tiempo se acomodará, y mi pequeño conocerá la verdad y quién en realidad le quitó a su madre en los años más importantes de crianza", puntualizó.

Ninel recibió un sinfin de muestras de cariño ante esta injusta noticia. "Y El tipo se orgulla de decir que El hijo no quiere hablar con su mamá. Esta es la prueba de que tan mal padre es y más: un ser que no es humano. Si El nino no quiere hablar con su mamá es pq alguien le inculcó malas referencias”, “ No podría haber dolor más fuerte para mí q me arrancarán a mi hijo lo siento mucho ninel estamos contigo como madre y como mexicana. Espero pronto se haga justicia”, “ Hasta donde llega un hombre por resentimiento, negar a un bb tener lo más importante q es su madre sigue pagada De Dios q es el mejor para hacer justicia y de la justicia nadie escapa confía y sigue firme creyendo que lo vas a tener contigo eres una guerrera “, “Que clase de justicia es la de México, que triste que se presten para semejante circo que tiene armado ese hombre, cómo pueden separar a un niño de su madre”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

