Tras anunciar llegada de bebé, Natalia Téllez revela el sexo

Después de anunciar recientemente su avanzado embarazo junto a su novio Antonio Zabala, la conductora Natalia Téllez ha revelado el sexo del bebé, por lo que todo mundo ya se enteró ¡si será niño o niña!; la noticia emocionó mucho a sus amigos y a sus fanáticos.

Fue durante la transmisión del programa de televisión que la propia Natalia Téllez conduce -"Netas Divinas"-, que la presentadora se sometió a la dinámica de pinchar un enorme globo color negro con la leyenda estampada "Boy or Girl" (Niño o Niña).

De esa forma se enteró a través de la transmisión del show de Unicable, que ¡será mamá por primera vez de una niña! por lo que de inmediato sus compañeras y amigas de foro gritaron al unísono "¡Es ua Neta Divina!".

Pues Daniela Magún, Paola Rojas y Consuelo Duval, no pudieron esconder su emoción y terminaron abrazando y deseando lo mejor a la conductora de 35 años. Así mismo cuestionaron a la futura mamá sobre si ya tenía previstos algunos nombres para la nena que podría llegar al mundo durante el primer trimestre del 2022.

Natalia confesó muy emocionada: "Hemos estado considerando nombres... A mí me gusta Emilia, Lucía o Miranda"; mientras que Paola Rojas le sugirió que otra opción también podría ser Ernesta, ya que llamándose así, podrían decirle de cariño 'Neta' en honor al programa que conducen juntas.

Entre tanto, la novia de Antonio Zavala aprovechó para ahondar en el tema de la maternidad, al revelar que en el show ha conocido famosas que son madres y le han hecho cambiar la idea que tenía de l maternidad:

"Este espacio me dio la oportunidad de ver a mujeres que yo admiro y que tienen hijos, y que mi idea de ser mamá estaba peleada, en primera porque no la tengo, dos, porque no conocía mujeres así, ¿me entienden? (...) Este programa me cambió para bien, ciertos paradigmas míos y ciertos prejuicios míos", dijo la carismática conductora y actriz de telenovelas.

Antes de que Dolores 'Lola' Solís de "Te Acuerdas de Mí" (2021), revelara y conociera ella misma el sexo de su bebé, la presentadora de televisión mostró su pancita y destapó su embarazo junto a su novio Antonio Zabala, por lo que enterneció a sus amigos y otros famosos a través de su perfil de Instagram.

"Te ves divina", "Serás una excelente mamá", "Muero de amor", "Qué belleza", "Te ves súper tierna", "Muchas felicidades", "Qué bendición" y "Disfruta mucho", se leen entre los comentarios que la famosa recibió a través de sus redes sociales.

