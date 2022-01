Tras anunciar fecha para su boda, Irina Beva presume su figura en entallado vestido como Debra

Tras el estreno de la telenovela Amor dividido, historia protagonizada por Eva Cedeño, Gabriel Soto y Andrés Palacios, y en la que Irina Baeva será la malvada del cuento, la actriz rusa sorprendió a sus millones de seguidores de las redes sociales al presumir su delgada figura en un entallado vestido como Debra.

El pasado 17 de enero, la historia producida por Angelli Nesma Medina para Televisa, llegó a las pantallas por lo que Irina Baeva no desaprovechó la oportunidad para hablar en su cuenta de Instagram un poquito más de Debra, quien describe como una mujer fuerte, resiliente, independiente y decidida.

Junto a un video promocional de la novela en donde aparece luciendo un entallado vestido animal print , el cual tiene una abertura en su pierna izquierda y tremendo escote en la parte de sus pechos, la futura esposa de Gabriel Soto compartió lo emocionada que estaba tras el estreno del proyecto en el que tiene trabajando tres meses, señalando que sin duda, Debra es uno de sus personajes favoritos.

Lee también: Con short que le queda chiquito, Ariadne Díaz deja ´picados' a fans con bailecito

"Llevamos casi 3 meses preparando este proyecto, y no puedo estar más emocionada de por fin poder compartir esta historia con todos ustedes. Y qué les puedo decir de #Debra… Sin duda, es uno de mis personajes favoritos. Mujer fuerte, resiliente, independiente y decidida, para bien o para mal. Muchas cosas que aprenderle y muchas cosas que aprenderá ella también a lo largo del camino. Pocas veces me he sentido tan apasionada o apegada a un personaje, y #Debra sí que es el caso, o pregúntenle a @gabrielsoto , @eldavidcalderon o @woyzecc verdad en fin… ya", fue parte del mensaje de Irina Baeva junto al video en el que dejó a más de uno boquiabierto tras lucir el entallado vestido y en el que además invitó al público a no perderse está historia de amor.

Cabe mencionar que en una reciente entrevista con El Dictamen, la actriz compartió más detalles de Debra en donde reiteró que este personaje, sin duda, es uno de los mejores que ha hecho durante su carrera en México.

“Creo que Debra es uno de mis personajes favoritos de todos los proyectos que he hecho en México; es la antagonista de la historia, esposa del personaje que interpreta Gabriel en la novela, pero en este caso antagonista no es igual a villana, ya que su comportamiento se debe a las circunstancias de la vida; hasta cierto punto es víctima de las circunstancias, una mujer nacida en San Antonio, Texas, y sus papás toda la vida le han dicho que México es un país muy inseguro, que todo está muy mal y es un país tercermundista, con tal de que mi personaje no venga y descubra la verdad; es por eso que cuando se muda por el trabajo de su marido, le cuesta acostumbrarse, se siente fuera de su zona de confort; durante el camino cometerá muchos errores, en ocasiones pondrá mucho de su parte y en otras nada”.

Lee también: En diminuto bañador negro, Sofía Rivera Torres le ordena al sol: ‘Caliéntame’

En medio de la emoción de comenzar un nuevo proyecto, recientemente Irina Baeva confirmó al programa Despierta América que en esté año llega al altar con Gabriel Soto. “Ya va a ser, yo sé que después del tema del anillo y todo, la verdad es que sí ha pasado bastante tiempo, el tema justamente es el Covid, toda la situación todavía está complicada, pero ya, este año definitivamente va a ser”, dijo la modelo rusa durante una entrevista.

En la charla, la famosa también aseguró que su boda tendrá una mezcla de tradiciones de los dos países. “Queremos hacer una fusión como de la boda mexicana con un poquito de la boda rusa, entonces el menú lo estamos tratando de armar para que tenga elementos de una cosa y de otra, estamos viendo todo el tema de la música y a ver qué nos gustaría que también lo viera como mi familia, pues estando aquí vieran como de México, y pues también ellos (la familia de Gabriel) a ver qué tradiciones hay de bodas en Rusia que pudiéramos integrar en la cultura mexicana”, remató.

Síguenos en