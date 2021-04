Tras andar con Aracely Arámbula y Thalía, Rodrigo Vidal confiesa que Lucero fue su amor platónico

El actor mexicano, Rodrigo Vidal, quien ha destacado en novelas mexicanas y estadounidenses abrió su corazón y confesó que durante su juventud fue un chico muy afortunado, pues tuvo romances con tres de las mujeres más bellas de México; Aracely Arámabula, Thalía y Eugenia Cauduro, siendo su amor platónico Lucero.

Fue durante una entrevista para el programa de espectáculos “Suelta la Sopa”, que el actor , a quien hemos visto en telenovelas como Gata Salvaje, Salomé y Hasta que el dinero nos separe, entre otras, señaló que durante su juventud fue catalogado como un rompecorazones, por haber sido pareja de algunas de las más importantes y reconocidas de México.

Rodrigo Vidal recordó cómo fue que tuvo la fortuna de convivir con las estrellas mexicanas. Todo comenzó cuando tenía 15 años cuando la productora de Televisa lo contrató Carla Estrada para ser parte del melodrama Cuando llega el amor, historia protagonizada por Omar Fierro y Lucero, situación que aprovechó para forjar una gran amistad con La Novia de América siendo que él tenía otras intenciones, pues era su amor platónico.

Lee también: Indra Zuno, la enemiga número uno de Thalía en la novela Marimar

"De nunca haber actuado, aparte yo estaba enamorado de Lucero, era mi amor platónico. Fui el más feliz porque imagínate estar enamorado de tu estrella y de repente la ves todos los días. Yo me llevaba con ella de piquete de ombligo, textual, de abrazarnos y besuquearnos, le arrancaba los vellitos de las rodillas, como hermanos de verdad... eso creía ella”, recordó el actor a quien vimos recientemente en La Suerte de Loli.

Después de que su carrera comenzó a rendir frutos, Rodrigo Vidal aseguró que durante un año fue novio de Thalía, esto ocurrió cuando la esposa de Tommy Mottola grababa la trilogía de Las Marías en México. "No había mucho para dónde voltear en ese época. Un año, un año, nunca he sido de vicio pero ah caray en esa época, bueno", señaló durante la entrevista a Suelta la Sopa.

El histrión confesó que también tuvo un romance con Aracely Arámbula, a quien conoció mientras ella hacía casting para la obra musical Las muchachas de Nueva York. Vidal confesó que manipuló al productor de la obra para que contratara a la chava que le había robado el corazón, nada más y nada menos que la ex de Luis Miguel.

“Había puesto a una actriz, ya estaba ensayando y todo, y yo manipulo al productor para que me ponga a la chava que me gustó, me dice -ándale pues. Entonces quita a la actriz que estaba y pone a Aracely. Y pues ahí nació el romance”, comentó el famoso actor que inició su carrera en Televisa.

Lee también: Mayrín Villanueva presume sus encantos con pronunciado escote

Por otro lado, Vidal también aprovechó para hablar de las dos cosas que lo ayudaron para que su carrera despuntara; en primer lugar, que no había muchos chavos de su edad en ese tiempo y en segundo, que se le diera la oportunidad de trabajar en la novela Dos mujeres un camino, donde debutó como villano.

“Me volví popular en la televisión cuando hice mi primer villano en Dos mujeres, un camino. Me tenían que sacar de los centros comerciales con guardaespaldas. A parte tuve otra suerte, no había chavos de mi edad en la televisión,”, concluyó.