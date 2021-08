Tras aferrarse a la vida, Toño Mauri enfrenta batalla contra bacteria en el pulmón y estómago

Luego de aferrarse a la vida durante ocho meses tras luchar contra el Covid-19, ahora el actor y cantante mexicano, Toño Mauri, reveló durante una entrevista exclusiva al programa Sale el Sol que él sigue en recuperación y cuidándose, sin embargo, ahora le toca luchar contra una bacteria en el pulmón y estómago.

“Sigo con la recuperación, cuidándome mucho porque efectivamente este tema del repunte que ha tenido la pandemia nos afecta a todos en general", indicó Toño Mauri. Después de luchar contra el virus, el también productor indicó que ahora su organismo está afectado por una bacteria en el pulmón y estómago, por lo que habrá una nueva lucha.

“Esa bacteria (del pulmón), me explicaban los doctores, la tenemos todos, pero en muchas personas esas bacterias nunca se desarrollaron de esa manera y en otras personas sí. En mi caso, yo esa bacteria la tuve antes del trasplante, o sea, estaba activa antes del trasplante y ahora volvió a salir porque mis defensas volvieron a bajar y la bacteria tomó fuerza, la ventaja es que obviamente al detectarla y saber cuál es, pues los doctores la van controlando.

Mientras que la bacteria del estómago,Toño Mauri señaló que ya está controlada. “(La del estómago) ya la controlamos, que es la ventaja. Ya no tengo fiebre, tuve una diarrea muy fuerte que se quitó, entonces combatimos esa bacteria”, aseguró el actor.

A través de las redes sociales las muestras de cariño se han hecho presentes para el actor: “Que Diosito le mande pronta recuperación. Eres muy fuerte Toño y ya te ves muy mejorado”, “ Que Dios te siga fortaleciendo Toñito Dios te Bendiga y te de mucha salud y vida “, “Se ve muy bien, adelante Toño y Dios por delante y de la Mano de la Virgen”, “Dios quiera y salga pronto se componga Dios lo bendiga y lo proteja”, son algunos mensajes que circulan en la red.

Por otro lado, el cantante aprovechó para expresar que ya está vacunado, sin emabrgo, tendrá que aplicarse una tercera dósis para reforzar su sistema inmune.

“Yo estoy vacunado y ahora me acaban de avisar que tengo que ponerme una tercera vacuna para reforzar, en mi caso, mi sistema inmune, cosa con la que estoy muy de acuerdo porque ahorita estoy en esta recuperación y me doy cuenta de que la vacuna está funcionando porque estamos viendo que los casos que está habiendo ahorita la mayoría son casos que no se vacunaron”, explicó el famoso al programa Sale el Sol.

Cabe señalar que Toño Mauri estuvo internado en el hospital durante ocho meses a causa del Covid-19 y tras ser sometido a una cirugía de doble trasplante de pulmón a finales del año pasado, por lo que ahora enfrenta batalla contra bacteria en el pulmón y estómago.

