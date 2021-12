Tras Si Nos Dejan, Gaby Spanic se somete a cirugía plástica y así luce

Tras su participación como Fedora Montelongo en la telenovela "Si Nos Dejan", la actriz Gaby Spanic, se sometió a una cirugía plástica que implicaba un par de correcciones de su cuerpo, luego de haber bajado tanto de peso por practicar la actividad que tanto le gusta como es el baile y así lució después de la intervención en el quirófano.

El pasado 15 de diciembre, el Dr. Luis Gil -cirujano de cabecera de algunos famosos-, apareció junto a la actriz Gaby Spanic explicando que sometería a una corrección de flacidez que presentaba por dicha pérdida de peso y aprovechando la ocasión, indicó que marcaría aún más sus curvas.

Así se le escuchó decir al experto cirujano a través de las historias de su cuenta de Instagram: "Gaby tuvo una pequeña pérdida de peso de cuando bailó [en un show de tv], entonces vamos a hacer una corrección de flacidez, vamos a darle un poco de cintura y un pequeño levantamiento de glúteo, vamos a usar tecnología para tensar su piel".

Y cabe señalar que aunque Gaby Spanic apareció en la cama del hospital en su proceso de recuperación a tan sólo 16 horas de haber sido la cirugía con la que se presume, la inolvidable malvada Paola Bracho en "La Usurpadora" (1998) quedará aún mejor, lució perfectamente bien, mientras decía:

"Hola mis ángeles, me acabo de duchar; las manos del doctor son de seda, me levanté como si nada, con un poco de dolor -lo normal-, pero estoy súper bien, un poco inflamada pero los resultados los van a ver pronto", aseguró.

Por otro lado, el doctor aclaró que tendrán que pasar algunos meses para que el cuerpo de Gaby Spanic tome la figura esperada, compartiendo incluso, los resultados los estaría compartiendo a través de su perfil de Instagram como lo ha hecho anteriormente luego de otras intervenciones, pues no por nada es el cirujano de cabecera de la afamada actriz.

"Quedó espectacular. Les vamos a mostrar cómo quedó, cómo lo hicimos, pero más adelante, ahorita está en recuperación. Les informo que todo ha salido perfecto y está muy bien", aseguró el especialista.

En tanto, la actriz lució en todo momento muy feliz mientras el Dr. Luis Gil daba la explicación. No obstante y en un nuevo capítulo de la vida de Gaby se vislumbra como algo de cuidado luego de que ha restregado en la cara a una famosa revista a través de sus historias de Instagram, que han empezado a especular que la protagonista de telenovelas tiene varias cicatrices, y ha sido ella misma, quien se ha encargado de demostrar que no es así.

