Tras LCDLF, Kimberly Flores anuncia participación en reality y fans se acaban a Edwin Luna

Durante su participación en la primera temporada de “La casa de los famosos”, Kimberly Flores causó mucha polémica debido a que se rumoró que sostuvo una relación con el actor Roberto Romano siendo ella una mujer casada, por lo que su esposo, el cantante Edwin Luna estuvo en boca de todos.

Sin embargo, parece que ese trago amargo para la pareja se terminó y recientemente Kimberly Flores anunció su participación en un nuevo reality show de Estrella TV, donde mostrará su estilo de vida de lujos, viajes y hasta excesos.

La modelo guatemalteca será una de las participantes en la nueva temporada de “Rica Famosa Latina”, que se transmitirá próximamente por Estrella TV, pero ni bien había presumido su participación en este nuevo reality cuando los fans ya se estaban acabando a Edwin Luna e incluso le dijeron si esta vez no la iba a sacar a medio programa.

Se le van encima

El escándalo en el que estuvo inmersa la también cantante cuando participó en “La casa de los famosos” fue tal que incluso se rumoró que podría acabar con su matrimonio con Edwin Luna, el líder de la Trakalosa de Monterrey, a quien señalaron de “cuernudo”.

Dentro del reality show de Telemundo, Kimberly Flores fue relacionada con Roberto Romano y se mostraron algunas imágenes en situaciones muy comprometedoras, pero el problema era que ella estaba casada y su esposo veía el programa.

Kimberly Flores no terminó su participación en “La casa de los famosos” pues en medio de la polémica Edwin Luna fue al programa para hablar con ella y posteriormente la modelo salió del reality sin ser expulsada, por lo que se dijo que el cantante la había sacado después de que se mencionara que le había puesto el cuerno.

Ahora, la guatemalteca estará de nueva cuenta en un reality aunque con un formato diferente, pues en “Rica Famosa Latina” se enfocará en mostrar su estilo de vida, sus lujos y sus comodidades, aunque ello no convenció a los televidentes quienes comenzaron a cotorrearse a Edwin Luna recordándole lo que ocurrió en “La casa de los famosos”.

“Pensé que jamás Edwin la volvería a dejar participar en otro reality por lo mal que se comportó, ojalá y esta vez no sea el divorcio para esta pareja“, “Esperemos y no se regrese a su casa a mitad de la temporada“, “Famosa por poner los cuernos“, “Con que no la saque Edwin de este show tampoco“, “Ay, Edwin, luego lloras“, “¿Esta vez no vas a llorar? ¿No vas a sacarla?“, “¡Ahora sin llorar, eh! Y nada de usar a las ‘bendis’ de pretexto”, “¿Otra vez, amigo? Date cuenta“, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

En “Rica Famosa Latina”, Kimberly Flores estará acompañada por Mayeli Alonso, pero Estrella TV todavía no da a conocer el resto del elenco que participará en nuestra nueva temporada del reality show, la cual se estrenará en el otoño del presente año.

