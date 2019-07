Tony Basurto asegura que Tavo dejó a Lizbeth Rodríguez por su ex: Video

El exnovio de Lizbeth Rodríguez, Tony Basurto, confesó que Tavo Betancourt regresó con su exnovia, mimsa que ha sido señalada como la tercera en discordia en la relación de los youtubers de Badabun.

Tony Basurto realizó un live después de haber sacado a la luz una captura que evidenciaba la supuesta infidelidad de Tavo a Liz, en donde dijo que Betancourt regresó con su exnovia Charo.

Lee también: Se filtra audio de supuesto pleito entre Lizbeth Rodríguez y Tavo: Video

Recientemente salió a luz un audio en el que Liz, Tavo y Charo discutían reclamando la infidelidad que había hecho cuando aún eran novios, ahora Basurto asegura que Betancourt regresó con su ex.

Su ruca actual (novia) que fue su exnovia le anda tirando a Lizbeth, señaló Tony.

Basurtó comentó en su en vivo que Tavo no defiende a Lizbeth de los ataques de Charo, y lo tachó de falso, aclarando una vez más que no le cae para nada bien.

Para rematar, precisó que cuando grabaron el video "Quién me conoce más: mi novio o mi ex", Tavo y Liz ya no eran novios y se daban besos falsos, e incluso en el video de Badaun cortaron muchas tomas que los evidenciaban.

Me cae gordo (mal) porque sí... su "novia" ahorita anda hablando mal y no la para.

Finalmente Tony Basurto aseguró que Liz no le fue infiel a Tavo y que de ser ciertas las fotos y videos que han sacado de ella, no tienen nada de malo porque hacía cuatro meses que no eran pareja, mucho antes que confirmaran la ruptura.