Toño Mauri entra a terapia intensiva por Covid-19

Hace menos de una semana el actor, Toño Mauri informaba a través de sus redes sociales que él y toda su familia habían dado positivo al tormentoso virus mejor conocido como Covid-19.

Durante una entrevista para el programa "Despierta América", Mauri reveló que él, su esposa y sus hijos Carla y Antonio contrajeron el virus y ya se encontraban bajo tratamiento. Sin embargo, dijo que desconocía en qué lugar se habían contagiado, pues habían tomado las precauciones necesarias para evitar dicho contagio.

Lamentablemente, el actor, quien participó en diversidad de melodramas en Televisa, fue hospitalizado de emergencia luego de presentar complicaciones en su salud a causa del virus.

El programa "El Chismorreo" fue el encargado de confirmar que el actor entró a terapia intensiva a un hospital de la ciudad de Miami, Florida en el vecino país de Estados Unidos.

"Toño Mauri y familia, lamentablemente todos infectados de COVID-19, pero lo peor de todo es que Toño está internado en terapia intensiva porque lamentablemente sí está delicado", informó el programa.

Por su parte, el acto comentó antes de que entrara de emergencia al hospital a "Despierta América": "Me siento relativamente bien, pero esta enfermedad tiene altas y bajas, un día te sientes bien, otro te sientes atascado, en general creo que he tenido suerte y he estado bien de oxigenación, pero no deja de preocuparme porque puede ser que de la noche a la mañana esto se cambie y haya que correr.

