Toñita se compara con Yalitza Aparicio por ser discriminada por su piel oscura

Al igual que Yalitza Aparicio, Antonia Salazar mejor conocida como Toñita, también ha tenido que luchar contra el lado menos humano de muchas personas al ser discriminada por su color de piel, por lo que la ex participante del “reality show” La Academia no dudó en compararse con la protagonista de Roma.

Fue durante una entrevista con el programa De Primera Mano que Toñita expresó que ella también ha sufrido de la poca aceptación de las personas por ser morena, razón por la que se identifica perfectamente con Yalitza Aparicio, pues aunque la actriz en estos últimos dos años ha tenido mayor infuencia, también ha sido víctima de los usuarios de las redes sociales.

“Por ser morena, yo creo que las morenas tenemos esa bronca. Hasta la fecha dime, ¿a quién has visto de protagonista de novela? No hay. Bueno sí, Yalitza, que vino a revolucionar todo. Pero, en mis tiempos la única morena en este proyecto [La Academia] era yo y aun así creo que sí marcó una pauta en mi momento, hace como 20 años, por ser morena”, expresó la cantante.

Lee también: Entre la naturaleza, Aleida Núñez esconde encantos en el peluche

Pese a ser discriminada en sus 20 años que tiene de carrera, Toñita aseguró que no se avergüenza de sus raíces por lo que, aunque le han sugerido blanquearse la piel, ella se ha negado rotundamente. “Me dicen, es que no te blanqueaste, estás como Yalitza. Eres india y ya te olvidas y te has operado todo", expresó.

La cantante también aseguró que no es india como muchos la llaman, es orgullosamente huasteca veracruzana. " Para empezar, yo no soy india, soy huasteca veracruzana y nunca he negado mis raíces, ni de dónde soy, ni quién soy, eso siempre lo traigo marcado como un nopalito, eso jamás. Dos, ya quisiera ser yo Yalitza, tener todo lo que tiene”, respondió la exparticipante de La Academia.

Además, Toñita lamentó que pese a que Yalitza Aparicio estuvo nominada a los premios Oscar por su actuación en Roma y que cada vez más estéperfeccionando su carrera sea descalificada por ser morena.

Lee también: Con dos tentativos finales, La Desalmada romperá rating este viernes

“Yalitza, que tuvo una oportunidad grandísima, no dijo no a esa oportunidad, y está perfeccionando su carrera y aun así no son para decir [¡bravo!]. No es: ‘ay, esa india fea’. Dices, ‘Dios mío, ¿en qué país vivimos?’’’, finalizó. Como era de esperarse, los comentarios de Toñita causaron toda una revolución en las redes sociales; la cantante recibió un sinfín de muestras de apoyo.

Síguenos en