Toñita pone en duda la hombría de Carlos Rivera; lo llama marida de Cynthia Rodríguez

Toñita sigue dando de qué hablar, pues luego de arremeter en contra de Yahir y asegurar que el cantante tenía que prepararse más para desempeñarse mejor en al conduccipin de la nueva edición de La Academia, ahora “La negra de oro” hizo una polémica declaración en contra de Carlos Rivera, puso en duda su hombría.

Fue durante una entrevista con el programa De Primera Mano en donde Toñita fue cuestionada sobre si la razón por la que no fue invitada a la nueva edición de La Academia, conmemorativa a los 20 años, fue por culpa de Cynthia Rodríguez, con quien hace años tuvo una rencilla y ahora es la conductora favorita de empresa de Ajusco, a lo que la cantante sorprendió con su declaración al poder en duda la hombría de Carlos Rivera.

“No, no creo, o sea, acuérdense que Cynthia anda creo que de luna de miel o anda allá paseando con el marido, o la marida, o como sea, entonces ellos andan allá pues, andan en su rollo, y no creo que ella tenga ese grado de maldad de vetar a ciertas personas porque tuvo una rencilla con alguien de hace muchos años”, dijo.

Como era de esperarse, la declaración de “La negra de oro” provocó toda una controversia en las redes sociales donde algunos usuarios criticaron las palabras de la famosa y la tacharon de ser un persona chismosa y 'mala leche'. “Que liosa”, “El quemado murió, ya quiero una marida de esas”, “Pero qué grosera Toña, quién se cree o a qué se refería. Habla de pura envidia”, “Esta mujer sólo se dedica a atacar a los que con talento y esfuerzo han logrado salir adelante en el medio artístico, pero allá ella”, “De muy mal gusto el comentario de Toñita, que alguien le diga que cualquier opción e identidad es válida hoy en día”, son algunos de los comentarios que circulan en internet.

Pero la cosa no quedó ahí porque las críticas llegaron hasta Toñita, quien no dudó en defenderse, asegurando que haber llamado marida a Carlos Rivera no fue por mala intención, sino que son palabras que se usan comunmente en la comunidad LGBT+. “Pero decir marida no es malo, se maneja en la comunidad y mis amigos son gays y saben que lo manejamos y no hay nada de malo lo que piensen las mentes retorcidas es lo malo”, dijo la famosa.

Asimismo, Toñita manifestó que ella nunca puso en duda la hombría de Carlos Rivera, y si alguien lo interpretó así es problema de ellos. “Si el es o no, es bronca de él, afirmar para mí es decir: el es gay y ahí cagoteenme y eso nunca lo haría, marida, Maride significa esposo en la comunidad en verdad yo me responsabilizó de lo que digo pero de lo que piensan ahí si nada que ver beso”.

