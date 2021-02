Toñita explota y aclara si a Carlos Rivera le gustan los hombres

La querida cantante y ex participante de La Academia de Tv Azteca, Toñita, rompió el silencio luego de ser señalada por el público después de que insinuara que a Carlos Rivera le gustaban los hombres. Según la ex concursante del reality show su declaración hacía el cantante se malinterpretó, por lo que Cynthia Rodríguez no se quedó callada.

El problema que las dos integrantes de La Academia llevan a cuestas, fue por las fuertes declaraciones que Cynthia Rodríguez, diera sobre Toñita, asegurando que amenazó a su familia de muerte, y dejó en evidencia la preferencia sexual de Carlos Rivera, fue motivo para que la egresada de la primera generación del reality show perdiera proyectos de trabajo.

“Le dije ‘quieres que te rompa tu madre ¿Qué pasó?... (Después) me encontré con que había amenazado a una compañera, me encontré con que había amenazado a su familia de muerte, con que quería golpear a una compañera cuando eso no sucedió”, reveló Toñita.

Lee también: Impresiona Cynthia Rodríguez con fabuloso cambio de look

“Por ser mal elemento me quitaron el disco... me quitaron la promoción, me quitaron el comercial, me sacaron del disco navideño y me congelaron seis meses, y eso aquí y en china se llama abuso de poder”, dijo la ex integrante de La Academia.

Luego vino la declaración que hizo Toñita en donde le dijo a Cynthia Rodríguez, “Amiga date cuenta”, puso en evidencia si Carlos Rivera es o no Gay y en su cuenta oficial de Instagram aclaró todo el malentendido, y dijo que no pusieran palabras en su boca.

“No pongan palabras en mi boca ni piensen por mí, lo que yo digo lo sostengo, lo que piensen ustedes ya es bronca suya, no mía”, comentó Toñita, acerca de que muchos aseguran que ella dijo que Carlos Rivera es gay.

La cantante explicó que usar la frase de “Amiga date cuenta”, es por que ella se junta con integrantes de la comunidad LGBT, y ese dicho es muy común entre ellos y que jamás quiso poner el mundo de cabeza con sus declaraciones.

Lee también: ¡Compran casa! Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez tendrán nuevo nido de amor

“Decir ‘amiga date cuenta’, perdónenme la vida, pero me junto con muchos chicos gays, tengo amistades gay… jamás dije Carlos Rivera es gay, Carlos Rivera se acuesta con, Carlos hizo esto”, dijo.

Pero a todo este revuelo, Cynthia Rodríguez deja todo en claro en una entrevista en el programa que es conducido por El Capi Pérez mejor conocido como La Resolana en donde señaló que su relación con Carlos Rivera es verdadera y no como se rumora que es por contrato.