Toni Costa asegura que podría regresar con Adamari López y habrá boda

Luego del escándalo por el que ha pasado la pareja de Toni Costa y Adamari López ante el anuncio oficial de su separación el pasado 27 de mayo por parte de la puertorriqueña, el también instructor de Zumba, dio una entrevista al periodista argentino Javier Cerini, y entre tanto, ¡aseguró que podría haber reconciliación y hasta boda!; esto fue lo que dijo.

Por su parte, Ceriani publicó dicha entrevista en su cuenta oficial de Instagram cuya descripción se lee: "Habla de su Sexualidad y la Reconciliación Toni Costa... Fuerte Última Hora!!".

La primera pregunta tiene que ver con las declaraciones que ha hecho la boricua sobre que no es sano que Toni esté con ellas: "¿Por qué Adamari dice que no es saludable para ella y la niña seguir contigo?", "Habrá que preguntarle a ella, yo no te puedo contestar por ella", respondió el famoso.

"¿Te duele que te digan mantenido?", "No para nada, el tiempo y las demostraciones ponen a las personas en su sitio y yo siempre he estado trabajando desde los quince años, pero bueno, es normal que la gente tache, no pasa nda, yo sigo la mía, que lo que importe es lo que piense mi familia y la gente que me quiere de mí".

"¿Qué le faltó a Adamari de tí?", "Yo no te puedo responder por ella".

Al cuestionamiento que tocó la sexualidad del también bailarín, Ceriani creó una tremenda confusión pues preguntó: Toni, ¿eres heterosexual?, a lo que ofendido, el padre de la hija de Adamari López contestó:

"Fíjate lo que estás preguntando, te estás riendo de lo que estás preguntando, lo que tú quieras, pero todo lo que se dice es mentira. ¡No tienes ni una prueba para demostrarlo así, porque es mentira!".

Y vaya confusión que le causó la pregunta a Toni Costa; pues heterosexual, es el término que define a las personas que sienten atracción sexual por personas de sexo distinto al suyo; lo que puede denotar que tanto Javier Ceriani como el propio Toni se confundieron con el término.

"Pero cuando se dijo que ustedes se estaban dejando de seguir y vos estabas en otro departamento, y luego mostraron juntos y después vino la crisis otra vez", arremetió el periodista; sin embargo, Toni Costa aseguró: "Estás muy equivocado, tú no vives con nostros en nuestra casa para saber si eso ha ocurrido o no... ¡estás muy equivocado!"

Respecto al tema de las redes sociales: "Pero se dejaron de seguir en Instagram y redes sociales", "No tengo porqué dejar de seguirla, eso es absurdo, es de niños.

Pero ante la insistencia de Ceriani sobre el motivo por el que la eliminó de su perfil, Toni ríe y responde: "No la saqué de mi perfil" y haciendo referencia agregó: "Puedo cambiar la foto de mi perfil las veces que yo quiera y eso no tiene que remover nada más, deveras que ustedes se dedican a eso, a sacarle la vuelta a la revuelta y de eso no hay nada más".

Sobre si le había planeado una fiesta de sus 50 años en República Dominicana, él de inmediato dijo que sí, como lo ha planeado siempre.

Por otro lado el argentino le recalcó que fue un buen amo de casa, que se ocupaba de muchas cosas, mientras Adamari López estaba en los foros de televisión trabajando en el matutino de Telemundo y luciendo sus mejores outfits.

"Fui una pareja, fui un papá, fui un compañero, y como hombre pues también tuve que haber estado ahí; 'Hay que arreglar esto', 'Pues yo lo arreglo'... ¿Por qué hay que gastar ese dinero cuando yo mismo puedo hacerlo?".

Javier Cerini, conductor de programas como Chisme No Like y Chisme En Vivo, lo cuestionó sobre por qué nunca se casaron en diez años que vivieron juntos y Toni Costa sólo dijo: "El tiempo de Dios es perfecto y si Dios quiere nos casaremos, si tiene que ser así".

El argentino lo desafió insinuándole que él todavía ve esperanza de casarse con Adamari López, haciendo que Toni Costa contestara: "Y la habrá, así será... yo soy el que estoy más seguro porque soy yo quien lo esrá viviendo, no tú".

Entre otras cosas, el amigo de Elisa Beristain, lo cuestionó sobre si está enojado con la prensa, por lo que ha salido a la luz, pero Toni aseguró no estar molesto, sólo le adviritió que debe tener un poco más de cuidado con todo lo que dice.

En cuanto a la reconciliación, aseguró que tanto él como la boricua, siempre han querido retomar su relación pero dijo que si al momento, no están juntos, es porque están pasando por un proceso, como cualquier pareja y el tiempo lo dira.

"Y si tiene que ser para estar juntos, lo estaremos, y si no, es porque eso es lo mejor para cada uno por separado, dejando todo al destino, lo que no se puede hacer es forzar a dañar, pues eso no está bien".

Támbién dejó claro que Adamari López, la madre de su hija Alaïa, siempre le ha gustado en sus diferentes etapas y momentos, y por el que está pasando ahora, se siente muy bien, consigo misma, lo que lo tiene muy contento a él; además dijo, para él siempre ha sido una gran mujer.

Por último dijo, que no sabe si Adamari está lista para un reencuentro, pero también dijo con toda la paciencia y entre risas, que si se da, perfecto y en caso contrario, así es la vida.