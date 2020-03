Tom Hanks y su mensaje alentador tras padecer Coronavirus

Hace unas horas se dio a conocer que el actor Tom Hanks y su esposa Rita, habían contraído Coronavirus por lo que fueron hospitalizados en Australia. Fue a través de Instagram que el actor Tom Hanks dio a conocer la noticia.

"Hola amigos. Rita y yo estamos aquí en Australia. Nos sentimos un poco cansados, como si tuviéramos resfriados y algunos dolores en el cuerpo. Rita tenía escalofríos que iban y venían. Fiebres leves también. Para jugar las cosas bien, como se necesita en el mundo en este momento, se nos realizó una prueba de detección del coronavirus y se descubrió que eran positivos. Bueno ahora. ¿Qué hacer a continuación?, escribió el guionista norteamericano.

Lee también: Estudio revela que el pangolín no originó el Coronavirus

El actor de El expreso Polar ha compartido a través de las redes sociales su evolución, pues para sus millones de fans lo más preocupante es que Tom Hanks el Coronavirus representa un factor de riesgo, debido a que tiene 63 años, además de padecer diabetes tipo 2.

En un mensaje en las redes sociales, el matrimonio afirmó vivir este período "día a día" y agradeció a "todos aquellos que, aquí en Australia, nos cuidan muy bien".

"Tenemos el COVID-19 y estamos en aislamiento, por lo que no se lo estamos transmitiendo a nadie más. Para algunos puede degenerar en una enfermedad muy grave. Hay cosas que todos podemos hacer para seguir las recomendaciones de los especialistas y cuidarnos a nosotros mismos y a los demás ¿verdad?. Recuerden, a pesar de los acontecimientos actuales, nadie llora en el béisbol", escribió el actor, refiriéndose a una cita de la película "A League of Their Own" (Ellas dan el golpe, en España, Un equipo muy especial, en Latinoamérica) en la que interpreta el papel de un entrenador de béisbol.

Tom Hanks, de 63 años, al igual que su esposa, es la primera estrella de Hollywood en anunciar que ha contraído el nuevo coronavirus. Está en aislamiento en el Hospital Universitario de Gold Coast, una ciudad en la costa este de Australia.