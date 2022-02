¡Todo se acabó! Aleida Núñez termina relación con su petrolero millonario

Febrero ha sido el mes de los truenes y una famosa más que se unió a ese club es la guapa Aleida Núñez, quien acaba de terminar su relación con el petrolero millonario Bubba Saulsbury, con quien se había ido de viaje por Emiratos Árabes Unidos y Turquía a principios de este año.

En una entrevista que concedió al programa “Ventaneando”, de TV Azteca, la actriz de telenovelas confirmó que todo se acabó con su galán debido a la incompatibilidad de tiempos y la distancia que los separa, pues ella se encuentra en México mientras él tiene su residencia en Estados Unidos.

Pero una de las cosas que pudo haberla llevado a tomar esta decisión fue la reciente muerte de su perrito “Bambi”, pues pasó momentos muy tristes y se dio cuenta que además del amor de una pareja, necesita todo el apoyo en momentos importantes, por lo que terminó su relación con su petrolero millonario.

Fue durante las primeras semanas de enero que Aleida Núñez estuvo en boca de todos tras revelarse que su lujoso viaje por Emiratos Árabes Unidos y Turquía no lo había hecho sola, sino que estuvo muy bien acompañada por un empresario estadounidense que además de petrolero, era millonario.

Tras el revuelo que levantó, la empresaria y modelo mexicana admitió estar iniciando una relación pero aclaró varios puntos, pues no quiso ponerle etiquetas a Bubba Saulsbury y señaló que estaban conociéndose y que le gustaba porque la trataba muy bien, por lo que decidió darse una oportunidad en el amor.

Sin embargo, a veces el afecto no lo es todo y Aleida Núñez se dio cuenta demasiado pronto, por lo que puso fin a su efímera relación con el petrolero millonario y la distancia jugó un papel muy importante en la determinación que tomó.

“Desafortunadamente la distancia no juega a favor, el hecho de que esté en Texas y yo acá, la verdad sí hay muchas cosas que en su momento uno quisiera compartir más de cerca, tanto emociones de felicidad o de tristeza y desafortunadamente pues por la distancia a veces eso nos afecta para que pueda haber una conexión cercana”, dijo.

Esa fue la razón principal por la que Aleida Núñez puso fin a su relación, aunque no es la única situación que la tiene triste pues apenas hace unos días la actriz sufrió la pérdida de su mascota, con la que estuvo más de una década, por lo que ha estado muy sensible.

“Para mí fue muy fuerte, pero le doy gracias a Dios de que me pude despedir de él, que le pude decir gracias por todo el amor que me dio, la compañía y por ser siempre tan bueno, nunca se me enfermó, nunca fue un perrito que no tuviera salud, siempre me dio muchas alegrías”, comentó. Mira el video a partir del minuto 39.

