Toda vestida de negro, Fey impacta con su belleza a sus 48 años

En la década de 1990, María Fernanda Blázquez Gil, mejor conocida como Fey en la industria musical, era todo un suceso entre el público adolescente y juvenil que se aprendía de memoria sus canciones y sus coreografías, enamorados de su ritmo, su rubia cabellera, ojos claros y su espectacular belleza.

Desde su debut en 1995 a la fecha, la evolución de Fey en la música y en sus objetivos profesionales han sido constante, al grado de que hoy, a sus 48 años, le ha invertido un poco más de tiempo a la mercadotecnia, liderando algunas de las campañas más populares de la televisión.

Pero si hay algo que no se ha modificado es la indudable belleza de la cantante, quien a sus 48 años impactó al lucir toda vestida de negro y presumir sus fotografías y un clip en redes sociales, donde le llovieron cientos de piropos por parte de sus miles de admiradores en la red social de Instagram.

Luciendo un mono negro completo en tela plisada, Fey dejó sin aliento a sus admiradores al presumir su estilizada figura de una manera muy elegante, relajada y sutil, dejando admirar su belleza con un maquillaje muy natural con el que impactó y dejó claro que los años no pasan por ella.

La intérprete de “Media naranja” compartió una imagen en su perfil de Instagram, red social en la que suma 1.1 millones de seguidores, en la que posa con un mono negro plisado de cuello “v”, unos grandes aretes con forma de hojas y un medallón de cristal con un cordón amarrado al cuello, un look muy natural con el que conquistó.

Fey también lució su rubia cabellera suelta y un maquillaje casi imperceptible con el que sus ojos claros resaltaron aún más, enamorando a sus fans, que se deshicieron en halagos y piropos para la cantante, quien acompañó la publicación con la siguiente frase: “Recordando de qué estamos hechos…“.

Pero eso no fue todo, pues también compartió un pequeño video en el que permitió ver su look completo conformado por el traje negro de blusa y pantalón, y un detalle con un cinturón de flecos en la zona del torso, mientras movía su melena al viento y meneaba sus caderas, hechizando a sus seguidores.

“Reafirmando tu belleza eterna, mi amada“, “¡Qué bella!“, “La más bonita“, “Diosa“, “Guapura“, “Bonitos ojos“, “Del más bello y puro amor“, “¿Ese collar es un espejo?”, “ Hola, lindo día, no podemos asegurar algo que no tenemos conocimiento pero espero que estés bien y sobre todo, que la verdad te haga libre“, “Qué tengas bonito día, así como tú lo eres“, “¡Extraordinaria!”, “No me cansaré de decir que estás hermosa… ¡Sólo el universo sabe cuánto te amo!“, fueron algunas de las reacciones que cosechó la cantante con su publicación.

Aunque es Fey ya no es el fenómeno que fue en la década de 1990, sigue manteniendo un público fiel y continúa en el mundo de la música pero ahora promocionando sus materiales mediante plataformas como Spotify y YouTube, y enfocándose cada vez más en el desarrollo de campañas publicitarias.

