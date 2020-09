¡Toda una Diosa! Aylín Mujica presume cuerpazo en atrevido bikini

Tal parece que la actriz cubana, Aylín Mujica, dejó a un lado la polémica en la que se vio envuelta con Vicente Fernández Jr. para disfrutar de unos días en Los Cabos en donde se ha mostrado de lo más sensual y atrevida.

La famosa, quien ha tenido más proyecciónal gracias a su fabulosa participación en el programa de espectáculos Suelta la Sopa, no ha dudado en presumir su perfecta figura, la cual ha logrado a base de ejercicio y baile. A través de su cuenta de Instagram la cubana suele compartir sus rutinas de ejercicios y algunos tips para mantener un envidiable cuerpo.

Recientemente la cubana complació a sus fans al posar en la pisicna con un atrevido bikini color verde." Tu puedes transformar tu vida ,solo depende de ti, busca tu propósito, toma acción, lleva tu vida a un siguiente nivel, supera las barreras que te frenan, los obstáculos que te impiden que avances vive la vida que siempre has soñado. Cambia tus hàbitos, no dejes que la vida pase, ten control de tu vida reprograma tu mente", escribió la famosa para acompañar la imagen que rápidamente generó miles de Me Gustas y un sinfín de comentarios.

“Hermosa gracias por tus consejos y feliz cumpleaños”, “Simplemente guapísima linda tarde”, “Hasta su ombligo es hermoso”, “Que bello te queda ese traje de baño. Donde puedo comprarlo? @aylinmujic , claro no me va a quedar igual que a ti, pero hago el intento”, “ Sin lugar a dudas, eres muy hermosa, maravillosa, sensual, simpática, con personalidad propia y de exquisita belleza”, son algunos de los comentarios en la publicación.

Aylín Mujica y el pleito que tiene con el hijo de Vicente Fernández

Hace un par de semanas Aylín sorprendió durante el programa Suelta la Sopa al decir que el hijo de Vicente Fernández estaba pidiendo manutención a su ex esposa, estas fueron sus palabras. “Vicente Fernández Jr está pidiendo una manutención a su ex esposa Karina por 470 mil pesos mexicanos, porque el señor dice que no puede trabajar porque no tiene todos los dedos de la mano”, dijo al aire Aylín.

Sin embargo, no fue todo, ya que la actriz y conductora cubana señaló que Camila, la hija de Alejandro Fernández, se casó porque estaba embarazada. Ante estás declaraciones, Vicente Fernández reaccionó y le exigió a la actriz que se retractara de lo que dijo.

Durante una entrevista al programa Ventaneando, el hijo de Vicente Fernández indicó que: “No hay ninguna exigencia (a su ex pareja) puesto que no hay nada que reclamar por ninguna parte". El hijo de Chente también señaló durante la entrevista que buscaría demandar a la actriz por difamación .“Tiene que aceptar los errores en los que está cayendo, como lo es una difamación”, finalizó.

Ante las declaraciones del ex de Mara Patricia Castañeda, Mujica dijo tener pruebas de lo que estaba diciendo. “No empecé ayer mi carrera, llevo 27 años de carrera, dentro de eso tengo 17 como conductora, he conducido varios programas de televisión. Quiero aclarar en primer lugar, en ningún momento tuve intención de burlarme de la discapacidad del señor, yo tengo en mi familia personas con discapacidad, yo sería incapaz de burlarme en ese sentido del señor, si fue así, en persona, por el teléfono, le di una disculpa y la vuelvo a dar”, dijo la conductora.