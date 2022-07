Tiran hate a Thalía por celebrar fiesta de EE.UU., a días de la muerte de su abuela

El pasado 4 de julio, con motivo de la Independencia de Estados Unidos, la cantante mexicana Thalía celebró al país en el que vive desde hace más de dos décadas; lo que a los fans esta vez no les "cayó" muy bien que digamos, pues tundieron a la famosa por supuestamente olvidarse de sus raíces.

Esto, aunado a la reciente muerte de su abuela Doña Eva Mange, quien partió de este mundo a los 104 años de edad el pasado 24 de junio, de quien no asistió ni al funeral, por lo que los haters no dejaron de reprocharle que no estuviera presente en un momento tan importante.

Y es que, todo parece indicar que Thalía, la esposa del empresario millonario Tommy Mottola, vive la vida como venga, pues hace unos días celebró el cumpleaños número 11 de su hijo Matthew Alejandro y el pasado lunes no se limitó a hacerle honores al país que la ha acogido, y a disfrutar un paseo en un yate con su esposo y algunos amigos.

Lee también: Thalía y Kenia Os prometen 'romperla' con nueva colaboración juntas

¿Se olvidó de sus orígenes?...

Por lo que las comparaciones han sido inevitables con su hermana, la actriz Laura Zapata, quien lamentó profundamente la muerte de su también abuela y ella sí ha guardado el luto que merece. Pues en redes sociales, ya se han manifestado los curiosos y los que han llamado la atención a la cantante por su actitud equivocada.

Thalía se olvidó del "qué dirán" y utilizó su cuenta de Instagram el pasado domingo 3 de julio, sólo para compartir a sus seguidores (que suman más de 19.5 millones), cómo fue que pasó el día celebrando con su esposo, sus hijos y algunos amigos desde un yate en el mar anticipadamente, la Independencia de Estados Unidos.

Lee también: El sofisticado traje de baño en tonos pastel que demuestra que Mariana Botas bajó de peso

"Surrounding yourself with people that appreciate the way you are…what a gift. Celebrating friendship and life. #happy4thofjuly adelantado", lo que en Español significa: "Rodearte de gente que aprecie tu forma de ser… que regalo. Celebrando la amistad y la vida. #feliz4thofjuly adelantado".

La más odiada en las redes

Pero aún y con su sentido de la vida y la libertad que tiene de vivir la vida como le plazca, la recordada actriz de la trilogía de "Las Marías" de Televisa de los años 90's, no es escapó del hate que le tiraron tras su publicación quienes consideran que no tiene nada que andar celebrando. ¿El motivo? pues que ni siquiera es nacida en Estados Unidos como para andar festejando al país.

Entre tanto se leen fuertes críticas como: "Cual luto", "Y la abuelita??", "Que cosa, como llevan el luto los artistas, un día lloran mucho y al otro salen riendo y disfrutando", "Lo bueno que el luto lo lleva a dentro se su corazón", "Cuándo vendrás a México? Por qué no despediste a tu abuela?"...

Tiran hate a Thalía por celebrar fiesta de EE.UU., a días de la muerte de su abuela. Foto: Historias Instagram Thalía

Y otros más no dejaron de pensar en Doña Eva Mange que ya está descansando. Así se lo reclamaron a la cantante: "¿Y la abuelita? Pues jamás existió yo creo, porque Thalía anda como si nada en un yate a lado de gente con mucho dinero y hasta celebrando algo que ni de su país es", Para empezar ¿Quién sale de fiesta después de que se murió tu abuelita? Nadie, pero bueno así es la fama de gente interesada a la que su único Dios es el dinero".

O "Creo que todos tenemos procesos distintos para llevar un duelo pero sinceramente no pasaron ni 15 días y ya anda como si nada festejando y toda la cosa" y "Que mala onda que mientras Laura Zapata se estaba muriendo de dolor, tú andes en un yate tomando y festejando una independencia que ni de tu país es".

Síguenos en