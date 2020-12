¡Tiembla Verónica Castro ! Lucía Méndez hablará del romance con Ana Gabriel 

Luego de que la conductora de Montse & Joe, Yolanda Andrade asegurara que se había casado simbólicamente con la actriz Verónica Castro, hace unos días surgió otro rumor que involucra a la madre de Cristian Castro, pues muchos aseguran que esta última también tuvo una relación la cantante Ana Gabriel, Lucía Méndez habló al respecto.

Lucía Méndez dejó a entrever que ella conoce algunas cosas del pasado de muchos famosos por lo que durante una entrevista al programa Suelta la Sopa, la famosa actriz aseguró que no tiene problemas con Verónica Castro ni con nadie por lo que no dudará en contar en su libro intimidades de ella y de otros famosos.

“Voy a contar todos mis pecados, todas mis aventuras, todas mis aciertos, mis metidas de pata, todo, voy a contar todo”, dijo. Sin embargo, al preguntarle si en dicho libro hablaría de la supuesta relación de la presentadora de televisión y Ana Gabriel señaló :“Sí, de todo. Yo no tengo ni un problema con nadie, ni con Verónica ni con nadie”, dijo Lucía Méndez.

Lee también: Silvia Navarro y Fernando Colunga; un leal amor en Mañana es para Siempre

Recordemos que el rumor del romance entre Verónica Castro y Ana Gabriel comenzó cuando los usuarios de las redes sociales señalaron que la canción Simplemente Amigos había sido escrita para la protagonista de la estrella de Televisa.

“No, yo no pienso nada. A mí no me gusta hablar de este tema y a mí no me interesan las preferencias sexuales de las personas y creo que a mí me enseñaron códigos en mi familia, en cuanto a educación, y yo no me meto en lo que no me importa”, concluyó

Yolanda Andrade desmiente que Verónica castro la ayudo económicamente a ella y Ana Gabriel.

Tras relacionarse a Yolanda Andrade y Ana Gabriel con Verónica castro , Lucía Méndez fue cuestionada sobre los rumores que circulan en cuanto a que la protaagonista de Rosa Salvaje la ayudó económicamente en un momento difícil de su vida. A lo qué la conductora de televisión dijo:

"Ana (Gabriel) ni yo necesitamos que nos mantenga nadie, gracias a Dios, ni que Verónica esté gastando dinero en nosotras…”, señaló. Visiblemente molesta, la conductora de televisión, indicó que daba por terminada la entrevista. “Se acabó la entrevista muchachos, creo que ese es un virus también, las mentiras y las locuras también son virus”, dijo.

Sin embargo, ante los cuestionamientos insistentes de la prensa y para finalizar laa entrevista, Andrade, con el sentido del humor que la caracteriza, le mando un mensaje a Castro.“ No gastes Vero “.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ