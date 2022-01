The Weeknd lanzará el próximo viernes su quinto disco, ‘Dawn FM’

Los fans de The Weeknd cuentan los días pues el cantante anunció que el próximo viernes lanzará su quinto disco de estudio y ello ha levantado la expectativa de sus millones de fans alrededor del mundo.

El nuevo material discográfico de The Weeknd llevará por nombre “Dawn FM” y llegará este viernes, haciendo que los seguidores del cantante a escala global se regocijaran por esta noticia, que ya le dio la vuelta al mundo en redes y la TV.

“Has estado demasiado tiempo en la oscuridad y es la hora de despertar a la luz y de aceptar tu destino con los brazos abiertos”, susurra la voz en ‘off’ de un locutor radiofónico en el vídeo publicado en sus redes, en el que el canadiense anticipa “un nuevo universo sonoro”.

Lee también: Warner Music compra el catálogo de canciones de David Bowie en 250 mdd

En el mismo descubre una serie de colaboradores de gran prestigio: Tyler The Creator, Lil Wayne y Onethrix Point Never, además del actor Jim Carrey. Figura también el veterano Quincy Jones, productor de los discos más emblemáticos de Michael Jackson: “Off The Wall”, “Thriller” y “Bad”, así como de la canción “We Are The World”.

De “Dawn FM” ya anticipó el pasado mes de agosto el primer sencillo, “Take My Breath”, que evidenciaba un acercamiento a una electrónica de sintetizadores más cruda que en sus últimas composiciones.

Lee también: Video demuestra que Lucía Méndez no inventó ‘pleito’ con Madonna; le piden perdón

Aunque “After Hours” (2020), su álbum previo, no cosechó ninguna nominación en los Grammys de 2021, lo que provocó la airada queja de su autor, aquel fue considerado por crítica y público como uno de los discos del año, con éxitos como “Blinding Lights”, la segunda canción más reproducida de la historia de Spotify.

Precisamente su proyección lo convirtió en el protagonista del intermedio musical de la última Super Bowl, evento que coincidió con la publicación de “The Highlights”, un recopilatorio con temas que abarcan los últimos diez años de su carrera.

The Weeknd, que además ha participado en el más reciente tema de Rosalía, la bachata “La Fama”, se ha visto implicado en el último año en otros proyectos, como la serie “The Idol”, en la que ha trabajado como protagonista, cocreador, coguionista y productor ejecutivo junto a Sam Levinson, el impulsor de “Euphoria”.

Con información de Agencia EFE/Fotografías Instagram The Weeknd

Síguenos en

EFE La primera agencia de noticias en español y la cuarta del mundo, tiene cerca de ochenta años de experiencia, produce casi 3 millones de noticias al año en los diferentes soportes informativos: texto, infografía, fotografía, audio, video y multimedia. Ofrece información instantáneamente desde su red mundial de delegaciones y corresponsalías en español, portugués, inglés, árabe, catalán y gallego. Es una Sociedad Mercantil Estatal, cuya titularidad corresponde a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España. Ver más