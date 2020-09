The Batman: Robert Pattinson dio positivo al coronavirus, se suspende el rodaje de nuevo

El actor Robert Pattinson, la estrella de "The Batman" ha dado positivo al coronavirus, así lo reportaron este jueves a Hollywood Rerporter y Vanity Fair. Motivo por el cual, la producción tuvo que parar de nuevo su rodaje en Reino Unido después de haber tomado una pausa por unos meses precisamente por la llegada del coronavirus al mundo.

En un principio, Warner Bros., anunció que una persona de la producción diera positivo al Covid-19, pero en ese momento no reveló de quién se trataba, por lo que sólo informó:

"Un miembro de la producción de "The Batman" dio positivo en la prueba de Covid-19 y se está aislando de acuerdo con los protocolos establecidos. La filmación se detiene temporalmente". Por otro lado, hasta ahora, el manager de Pattinson no ha declarado nada a la prensa.

Sin embargo, los mismos medios se encargaron de informar que era Pattinson quien se había contagiado. Hace apenas unos días, que la producción había retomado el rodaje, luego de una pausa de cinco meses y medio.

Pero no fue la única cinta que sufrió las consecuencias del coronavirus, pues fueron algunas reconocidas y esperadas cintas que han tenido que esperar a que termine la pandemia para retomar sus actividades. Tanto así, que es impresionante que tengan que esperar hasta un año para poder ser estrenadas, sobre todo cuando se sabe que ya están listas para ser exhibidas; sin embargo, las salas de cine aún permanecen cerradas, por lo que aún no es redituable que se exhiban aunque algunos cines ya hayan abierto sus puertas.

La famosa cinta de "The Batman" en esta pausada versión, está dirigida por Matt Reeves y entre las estrellas del elenco destacan Paul Dano , Zoë Kravitz, Colin Farrell, Jeffrey Wright, Andy Serkis y John Turturro. Se estima que podrá estrenarse el próximo año 2021.

Entre tanto, Pattinson dice: "Soy la venganza", mientras se escucha el éxitos de Nirvana "Something in the Way".

Entre otras cosas, ha rodado sólo la cuarta parte del total de su metraje, de acuerdo a Reeves, antes de que la contingencia mundial haya orillado a todo el mundo, a suspender sus actividades.

Según información del cineasta, el filme que se espera, se pueda estrenar para octubre de 2021, no mostrará los orígenes del personaje, sino que su objetivo es mostrar a Bruce Wayne (Batman), teniendo todo tipo de altibajos desde una perspectiva humana.

Lo que sí es cierto, es que los millones de fanáticos de la historia del hombre Murciélago, seguirán esperando al estreno de la cinta y por supuesto, las novedades que sigan saliendo.

