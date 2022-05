Thalía y la vez que puso a sudar a Julio Iglesias con sus coqueteos

En ell año de 1996 cuando Thalía y Julio Iglesias coincidieron en el famoso programa Siempre en Domingo, el cual era conducido por el polémico Raúl Velasco, y fue ahí cuando la ahora esposa de Tommy Mottola puso a sudar al cantante español con sus tremendos coqueteos.

Durante los años 90's, Thalía se convirtió en todo una gran referente de la televisión mexicana gracias a sus espectaculares actuaciones en las telenovelas, María Mercedes, María la del Barrio y Marimar, pero además también paralelamente destacaba en el mundo musical, siendo una artista completa se posicionó en la favorita del público y muchos galanes del medio del entretenimiento como Julio Iglesias que quedó encantado con su belleza.

Con su belleza y talento, la también empresaria no sólo se ganó el cariño del público sino que también deslumbró a los galanes del medio artístico, quienes caían rendidos a sus pies, y un ejemplo de ello fue Julio Iglesias quien Thalía lo puso a sudar en pleno escenario de Siempre en Domingo.

Previo a cantar en dúo con Thalía, Raúl Velasco cuestionó al intérprete de Me olvidé de vivir sobre que le parecía Thalía, a lo que ante tanta insistencia por parte del conductor el cantante español reveló que se había enamorado de la mexicana en cuanto la vio. "Yo me enamoré de esta cría. Cuando conozco yo a Thalía me doy cuenta no solo es una cría con un encanto de verdad bellísimo, sino que era una chiquilla muy generosa", expresó Iglesias.

Momentos después, Thalía apareció en el escenario luciendo un espectacular vestido blanco con el que deslumbró con sus belleza no sólo al público, si no también a Julio Iglesias, quien desde que lo vio comenzó a cortejarla. Posteriormente, los cantantes hicieron vibrar al público al cantar en dúo un tema que se encontraban promocionando y con los tremendos coqueteos y caricias que se hacían.

Finalmente, el momento que causó más furor entre los asistentes fue tras finalizar la canción, pues Julio Iglesias se rehusó a quedarse con los simples coqueteos de Thalía y le dio tremendo beso en la boca. Y aunque en un principio Thalía se quedó en shock por la inesperada acción de su colega e incluso un tanto avergonzada, finalmente aceptó el gesto con humor.

Cabe mencionar que Thalía y Julio Iglesias se conocieron cuando ambos se encontraban en la cima de sus carreras por lo que ambos eran los favoritos del público. Actualmente Thalía es una de las artistas mexicanas más famosas del mundo.

