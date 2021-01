Thalía y la escena de amor que hizo con Carlos Rivera

En 2018, Thalía y Carlos Rivera, hicieron un romántico dueto para la canción de inmediato se convirtió en un éxito; se trata de "Que ironía", un tema, cuyo vídeo fue estrenado en YouTube el 2 de noviembre del mismo año, a través del canal oficial de Thalía, en el que ambos cantantes protagonizan una escena de amor.

Y la canción alcanzó tal éxito que en poco tiempo alcanzó los 4,924,104 de vistas/reproducciones; sin embargo, el romanticismo hecho realidad entre Thalía y Carlos Rivera hace dos años, fue recordado por la propia esposa de Tommy Mottola al percatarse hace algunos días que el número de vistas ha crecido significativamente.

Lee también: Thalía agradece apoyo de sus fans ante heridas de su abuela

Pues sopresivamente, ha llegado a un total de 20,130,618 millones, por lo que Thalía compartió en su cuenta oficial de Instagram dicho logro a la par de un fragmento de dicho vídeo.

"#QueIronía 20M... ¡Y vamos por más! @_carlosrivera", se lee en el post de la intérprete mientras etiqueta a Carlos Rivera.

Por supuesto, decenas de amigos y compañeros del medio, así como infinidad de fans, no pudieron dejar de comentar lo que les ha gustado la colaboración.

El actor Rafael del Villar solamente aplaudió, mientras que la conductora Verónica Bastos, escribió: "Amooooooo esa canción y ese dueto! Love it love it! Qué Ironía!", así mismo, se pueden leer más comentarios halagadores para ambos intérpretes:

Lee también: Thalía y Laura demandan a responsables de agredir a su abuela

"Hermosísimo tema y vuestras interpretaciones ! BRAVO", "Wow que video hermosooooo", "Reina de las baladas", "Nos merecemos ver más contenido de ustedes dos juntooos", "Que divinooooo hermosa canción", "HAGAN OTRA CANCIÓN JUNTOS XFIS, REYES DE MÉXICO", "Muitas felicidades Rainha excelente música Bellísimo vídeo"...Por otro lado, el clip compartido ha logrado ya 787.401 reproducciones.

En el clip se puede ver a Thalía y Carlos acostados cara con cara, cantándole al desamor, aunque evidentemente renuentes a abandonar su historia de amor, pero ambos saben que prácticamente es imposible mantener su relación.

Y aunque Carlos Rivera no ha publicado nada en sus redes sociales, es un hecho que está muy orgulloso de su éxito logrado con Thalía, pues es sin duda, una de las cantantes más queridas del mundo.

La ficha técnica del vídeo corresponde a los siguientes datos: Music video by Thalía, Carlos Rivera performing Qué Ironía (Audio). (C) 2018 Sony Music Entertainment US Latin LLC.