Thalía y el millonario con el que iba a casarse cuando grabó Marimar

Aunque Thalía es una de las famosas más guapas y codiciadas del medio del espectáculo, la actriz no estuvo exenta de sufrir por amor y hubo uno en especial que la dejó marcada para siempre por un hecho trágico que ocurrió mientras ella grababa “Marimar”.

Para nadie es un secreto que Thalía tenía cierta predilección por hombres mayores que ella, su matrimonio con Tommy Mottola así lo deja claro, pero su tendencia a buscar el amor en alguien que le sacaba varios años de diferencia surgió desde antes y estuvo a punto de casarse con un millonario cuando triunfaba en la televisión.

Cuando grabó “Marimar”, la actriz mexicana sostenía un romance con el productor Alfredo Díaz Ordaz, el cual era bastante serio y él era el millonario con el que iba a casarse, pero cuando tenía ya prácticamente todo listo para la boda, él falleció de manera inesperada, dejándola desconsolada.

Alfredo Díaz Ordaz era un hijo del expresidente de México Gustavo Díaz Ordaz y su familia era cercana a la de Thalía. Como productor musical, trabajó en los primeros dos discos de la cantante, titulados “Thalía” y “Mundo de cristal”, y entre el trato cercano y constante, surgió el amor entre la pareja.

Cuando iniciaron su romance, él se encontraba separado y le llevaba 20 años a Thalía, a quien ese dato no le importó pues estaba genuinamente enamorada, pese a las críticas por la gran diferencia de edad.

Ante los rumores de romance, Thalía fue cuestionada sobre Alfredo Díaz Ordaz y señaló que se llevaban muy bien y que había que darle tiempo al tiempo, sin negar ni confirmar una relación con el productor, aunque todo iba viento en popa y cuando grababa “Marimar” su noviazgo era muy sólido que ya había planes de casarse.

Sin embargo, un día, mientras ella se encontraba trabajando en la telenovela le llegó una noticia devastadora: “De pronto, mi mamá me pasa un celular, con la cara así como desencajada, y yo dije: ‘¿oye qué pasa?’, y me dan la noticia, la noticia de que acababa de fallecer; me quedé petrificada, como en shock, como esto no está pasando y lo primero que hice, yo me acuerdo, fue salir a correr, dejé la comida y me eché a correr, yo me estaba desmayando, me sentía mal”, contó la cantante a Verónica Castro en el programa “Verdades y mentiras”.

En una entrevista posterior con Univision, Thalía confesó que ya tenían todo listo para la boda y que aún conservaba el vestido, el anillo y las invitaciones que no llegó a usar ante la muerte de su prometido en 1993.

La actriz y cantante reveló que el trabajo la ayudó a superar la pena y que incluso la canción “Sangre” se la compuso a Alfredo Díaz Ordaz, uno de los grandes amores de su vida, y así lo recordó en Instagram hace no mucho, cuando abrió su corazón y contó lo que significa para ella ese tema, que ha sido uno de sus más grandes éxitos.

